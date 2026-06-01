溪口民俗體育表演 台日嘉賓同樂

溪口國小學生表演花式踢毽。（記者王善嬿攝）

為傳承民俗體育文化，嘉義縣溪口鄉邁入第四年「崙禾盃民俗文化體育活動『逗陣來BATTLE』」昨天登場，在地學子表演打陀螺、踢毽子、武獅陣頭技藝，民俗體育闖關賽邀請親子家庭與專業選手競技，在遊戲中認識傳統民俗，現場還有市集與種蘆筍體驗，現場熱鬧非凡。

活動在崙尾庄陳氏宗祠舉行，縣長翁章梁、日本台灣交流協會高雄事務所副所長枝憲一郎等人到場同樂，今年台灣燈會「Team Taiwan」大遊行大放異彩的「崙禾美地創生武獅團」現場表演充滿力與美「簳仔獅陣」，溪口國小、國中學子展示精湛踢毽、打陀螺技藝，讓現場觀眾驚呼連連。

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崙禾社會企業股份有限公司董事長陳梧桐是活動重要推手，推動崙禾社企及和崙禾美地創生協會與嘉縣民俗體育委員會共同舉辦活動邁入第四年，讓學習傳統技藝的年輕一代有表演機會，也吸引遊客造訪溪口，體驗傳統農村文化。

陳梧桐說，崙禾盃以傳統武獅文化及跳繩、踢毽、陀螺等體育為社區營造起點，近四、五年來陸續盤點溪口傳統技藝與文化，由老師傅帶領年輕人傳承，以此建立促進城鄉交流與農村創生平台，讓年輕一代看見土地的美好。

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