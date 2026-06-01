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    首頁 > 生活

    雲林六房媽過爐遶境 萬人隨香

    2026/06/01 05:30 記者李文德／雲林報導
    六房媽過爐正式登場，大批信眾隨香，場面壯觀。（記者李文德攝）

    六房媽過爐正式登場，大批信眾隨香，場面壯觀。（記者李文德攝）

    國定民俗「雲林六房媽過爐」昨天登場，媽祖鑾轎從土庫股越港紅壇起駕，展開全程六十二公里的過爐遶境，過爐至五間厝股五間厝紅壇，上萬名信眾隨香，見證雲林縣一年一度的宗教盛事。

    中華民國六房媽會理事長徐萬成表示，六房媽目前駐駕於五間厝臨時紅壇，明天在五間厝股遶境後安座紅壇。

    六房媽過爐儀式從昨晨五點開始，媽祖神尊陸續登上鑾轎、中軍班唱班，再由雲林縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、蔡春綢等人一同點燃起馬炮，展開過爐遶境，直至昨天深夜，六房媽才進入臨時紅壇，宣告過爐儀式圓滿結束。

    徐萬成表示，五間厝股分為二重溝、五間厝、紅瓦磘、下埤頭、中埤頭、頂埤頭等六村落，約每卅年才會換一個村莊輪值一次，六房媽明天將在五間厝股遶境，預計下午五點正式入紅壇安座；值年爐主顏徐素芬表示，很開心擲了八次聖筊博得爐主，歡迎各界都到紅壇來參拜。

    民俗學家林茂賢指出，六房媽最大特色便是有神無廟，每年由斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股及過溪股等五股卅四庄輪流值年奉祀，過爐儀式常吸引超過十萬名信徒隨香，其精神所在便是「凝聚五股民眾向心力」，是成為國家重要民俗關鍵。

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