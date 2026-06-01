台灣鯛啟動加工獎勵 每公斤20元

台灣鯛出口受衝擊，獎勵加工啟動，但數量只有300噸。（記者楊金城攝）

台灣鯛（吳郭魚）以外銷美國為主，受去年美國對等關稅、今年美伊戰爭影響船班，出口受衝擊，漁業署一月啟動八百公噸凍儲收購措施後，第二階段六月啟動加工切片獎勵，穩定國內產銷，獎勵加工數量只有三百公噸，切片每公斤廿元獎勵金；台灣鯛協會理事長郭建賢昨天指出，台灣鯛外銷美國少了三分之一，不少養殖戶養魚賣不出去，政府應提高加工數量，同時改獎勵加工魚酥有助保存。台南市南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉也建議加工獎勵數量要提高，但切片規格應降低，才能幫助漁民減輕養殖壓力。

漁業署第二階段獎勵對象包括漁會、加工廠及農企業；適用規格為每尾全魚重量達一．五公斤以上的台灣鯛，並以製成切片成品為獎勵。業者須在六月五日前向雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣政府，辦理獎勵切片成品重量登記。登記後，須在十日內購入原料魚，加工須在八月五日前完成，九月底前向受理縣市政府申請獎勵金。

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郭建賢說，台灣鯛因內、外銷受挫，目前池邊收購價已遠低養殖成本，賣不出去的魚，愈養愈大，漁民養殖壓力大，加工商也不願收購，肯定農業部獎勵凍儲和加工切片，但獎勵數量和加工項目可再變化。

台南市農業局協助台灣鯛行銷助漁民紓困，持續推廣國中小營養午餐、媒合團膳與企業採購、飯店餐飲合作、台灣鯛食譜推廣、國內行銷展售、參加國際食品展拓銷海外。

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