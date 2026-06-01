烏山頭水庫見底 「石鋼琴」露出

南部地區今年以來降雨少，烏山頭水庫觀光船也因水位太低停駛，還有船隻卡在沙洲上。（記者劉婉君攝）

水位太低觀光船卡沙洲 曾文水庫蓄水率昨天也跌破1成

南部地區持續乾旱少雨，曾文水庫昨蓄水率跌破一成，烏山頭水庫也幾乎見底，大量土石裸露，平時淹沒在水面下的「石鋼琴」現蹤，觀光船也因水位太低停駛，還有船隻卡在沙洲上，不少遊客看到庫底景象，對水情憂心忡忡。

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一期作結束供灌 目前水情正常

水利署南區水資源分署表示，曾文—烏山頭灌區一期作已在昨天上午七點結束供灌，曾文及烏山頭水庫出水量大幅減少，目前台南地區水情正常，呼籲民眾持續節約用水。

南化水庫水位162公尺 蓄水率23.1％

根據南水分署昨天下午五點監測資料，曾文水庫水位一九三．一四公尺、有效蓄水量四三八四萬立方公尺、蓄水率九．七四％；烏山頭水庫水位四六．八一公尺、有效蓄水量一一一一萬立方公尺、蓄水率一四．〇九％；南化水庫水位一六二．七〇公尺、有效蓄水量一八九一萬立方公尺、蓄水率二三．一一％。

農水署將視實際降雨情形 調節供水

農業部農水署嘉南管理處處長劉業主表示，曾文—烏山頭灌區一期稻作自一月十九日供灌至昨天結束，供灌期間不僅視田間實際降雨情形調節供水，同時進行現地多元取水，例如區域排水、埤池等水源，以達到盡量節水，並與南水分署保持密切聯繫，期待六月梅雨帶來降雨。至於嘉南二期作是否可以供灌？還須視後續降雨及水庫蓄水量再作決定，預計六月中旬比較明朗。

烏山頭水庫溢洪道前方的沙洲上，有一塊早期涼亭基座留下來的三角形大石塊，因形似三腳鋼琴，被民眾稱為「石鋼琴」，平時被淹沒水面下，久旱未雨、水位下降時才會浮現，昨天不僅石鋼琴，大片土石裸露，還有一艘遊湖觀光船卡在沙洲上，庫底裸露景象令遊客說「好擔心水情」。

南水分署強調，國內現今水資源管理以「跨區聯合調度」為目標，單一水庫的蓄水率已非判斷整體水情警訊的唯一指標，並全面啟動「多找水、多調水、多省水」三大核心策略，穩定南部整體供水，在多找水部分，優先利用川流與伏流水，搭配再生水廠，減少水庫出水。

烏山頭水庫被稱為「石鋼琴」的石塊現蹤，所在處的沙洲也大量浮現。（記者劉婉君攝）

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