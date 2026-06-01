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    首頁 > 生活

    竹縣再增34客語薪傳師 全國最多

    2026/06/01 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    竹縣從去年開始，個國中小也陸續有客語薪傳師開班，強化客語深根。（擷取自竹縣府官網）

    竹縣從去年開始，個國中小也陸續有客語薪傳師開班，強化客語深根。（擷取自竹縣府官網）

    新竹縣今年新添卅四人取得客委會客語薪傳師資格，人數之多，全國第一名！其中霓雲社客家三腳採茶戲團，今年更有兩名年輕表演者是戲劇類的客語薪傳師，不僅讓全縣的客語薪傳師增長到有三百多人，也顯示年輕新血也開始投入客語的保存跟文化推廣，讓客語復振添磚加瓦。

    縣府民政處長陳建淳說，新竹縣的客語深根服務實施計畫，在二〇二〇年推動元年時僅有兩班，但到了二〇二三年就達到一三七班，去年更是寫下至少開了二二二班的新高。今年他們持續推動客語深根服務，到九月卅日之前，都受理薪傳師申請開班，且因有國中小加入開課，今年上半年就已經開了一二五班，歡迎薪傳師們踴躍加入。

    而為了延續這股傳承能量也優化教學品質，縣府今年規劃辦理訪視輔導和培訓計畫。透過訪視了解目前第一線教學現場的狀況及可能面臨的困境，據以規劃相對應的課程，以提升薪傳師的教學知能與多元素養，讓學習和傳承都更有效率。

    特別是薪傳師們取得資格後，如何設計教案、上台授課都需要有一定的專業能力，陳建淳說，他們會開設三班給予輔導，並請中央大學客家學系提供協助，以精進客語薪傳師們的授課能力。

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