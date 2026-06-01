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    首頁 > 生活

    桃市工地新制上路 須設行人走廊

    2026/06/01 05:30 記者李容萍／桃園報導
    新制規範凡都市計畫內建築基地鄰接道路側，皆應於工區外沿安全圍籬留設供行人通行的安全走廊。（桃園市政府提供）

    新制規範凡都市計畫內建築基地鄰接道路側，皆應於工區外沿安全圍籬留設供行人通行的安全走廊。（桃園市政府提供）

    桃園市都市發展迅速，建案林立卻也衍生出工地噪音、揚塵及行人被迫與車爭道等亂象，市府都市發展局完成「桃園市建築物施工中管制要點」修法，新制今（六月一日）起上路，透過導入「智慧噪音盒子」科技監測，並強制留設行人安全走廊等規範，全面升級工地管理水準。

    導入「智慧噪音盒子」科技監測

    都市發展局長江南志說明，凡都市計畫內的建築基地鄰接道路側，都應於工區外沿著安全圍籬留設供行人通行的「安全走廊」，廊道條件必須符合淨寬達一．二公尺、淨高達二．四公尺，頂面應設置鋼板防止物料墜落，且要確保地面平整、無障礙並具備照明設施；針對距路口轉角處六公尺內的工地，規定圍籬必須使用視線可穿透的材質，以消除視覺死角。

    建築管理處長莊敬權說，針對一定規模以上的工地，強制要求導入「智慧噪音盒子」，整合影像辨識、空氣品質與噪音偵測功能，並與環保局達成廿四小時連線，若工地半徑五十公尺內有國中小或幼兒園，業者要主動召開施工說明會，與校方協調作息時間。

    另外，氣象署一旦發布海上颱風警報，全市在建工地的承造人，都要立即完成自主檢查並回傳市府備查。

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