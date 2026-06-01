小烏來宇內溪戲水區 6日起開放

桃園復興小烏來宇內溪戲水區6月重啟開放導入AI監控強化水域安全。（桃園市政府提供）

炎炎夏日就是要玩水！桃園市政府風景區管理處公告復興區小烏來「宇內溪戲水區」將於六月六日起至九月廿八日全面開放，今年首度導入智慧監控輔助系統提升水域安全，並規劃淺灘戲水區、親子戲水區與水上遊樂區三大區域，迎接夏日戲水人潮。

首度導入智慧監控安全輔助系統

桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守指出，宇內溪戲水區自基金會接手營運後，曾創下暑期單日最高一千五百人的新紀錄，去年啟用溫泉池後，與天空步道、天空繩橋、龍鳳瀑布並列為「小烏來四寶」；今年夏天除持續安排在地救生夥伴，更導入智慧監控輔助系統，協助現場救生員即時、精準掌握水域安全。

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這套人工智慧輔助監控系統，透過九台攝影機結合AI影像辨識技術，可即時偵測疑似溺水姿態、危險區域停留、水位異常及人流熱點等情形，協助救生人員第一時間判斷潛在風險、掌握現場狀況並即時應變，作為現場救生勤務的重要輔助工具，進一步提升水域安全管理能量。

風景區管理處處長廖育儀也說，本次宇內溪戲水區重新開放，除水域安全大幅提升，為讓民眾玩得盡興、乾爽舒適，現場將增設五台吹風機，解決過往民眾玩水後無處吹乾頭髮的不便。

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