鄉鎮公所重金催生 通霄每胎9萬 三灣最高10萬

為刺激生育，苗栗縣政府及各鄉鎮市公所紛紛提高生育津貼。（記者彭健禮攝）

記者彭健禮／專題報導

少子化已是國安問題，苗栗縣的新生兒十一年來逐年下降，近年新生兒人數排名多位居全國後段。為刺激生育，苗栗縣政府及各鄉鎮市公所紛紛提高生育津貼，其中南庄鄉、通霄鎮於大幅加碼後，新生兒數出現成長；過去兩年生育低迷的獅潭鄉、三灣鄉也於今年跟進，鼓勵鄉親增產報國。

依內政部資料統計，苗栗縣二〇一四年新生兒數有六千一十九人，隔年跌破六千後，逐年下降，二〇二〇年跌破三千，近年來位居全國後段班。為刺激生育，除苗縣府自二〇二五年起提高生育津貼補助為現行的每胎兩萬元，各鄉鎮市公所也祭出加碼。

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南庄鄉於二〇二四年起，實施第一胎六萬、第二胎七萬、第三胎以上每胎八萬元，為當時全縣最高，當年度就有六十六名新生兒，較前一年的三十三名，多出一倍。

隨後，通霄鎮也喊出每胎九萬元，生育津貼躍升全縣第一，於去年起施行，迎來二〇二名新生兒，也較前一年的一百一十三人增加近八成。

獅潭加碼育兒津貼2年7.2萬

獅潭鄉過去兩年新生兒人數依序為十五、十一人，公所提供的生育津貼原本為每胎二萬元，今年元月起增為每胎三萬元，另外還加發兩年育兒津貼，每年可領三．六萬元，合計七．二萬元。

三灣鄉前兩年也分別僅有十五、十六名新生兒，也已把現行的第一胎二萬、第二胎三萬、第三胎以上每胎五萬元，提高為第一胎八萬、第二胎九萬、第三胎起每胎十萬元，七月一日起實施。

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