科技執法＋閉鎖式路檢 淡江大橋已取締32件噪音車

淡江大橋兩端透過噪音科技執法設備進行全天候監控，守護居民安寧。（新北市環保局提供）

為維護淡水及八里居民夜間安寧，新北市環保局與警察局針對淡江大橋祭出鐵腕管制，除在橋梁兩端導入廿四小時全時段噪音科技執法進行圍堵，廿九日深夜至卅日凌晨發動「閉鎖式路檢」戰術，環保、警察局聯手在大橋兩端及下橋要道同步攔查，強力掃蕩噪音車，統計大橋五月通車迄今，已取締噪音車卅二件。

環保局表示，目前淡水、八里區共設有十九處噪音科技執法設備，除透過科技執法進行全天候監控，也與警察局合作，不定期執行夜間聯合攔查。統計淡江大橋五月通車迄今，針對淡水與八里端橋頭區域累計執行稽查六場次、攔查九三五輛車次，依法取締噪音車卅二件；另統計今年一月至五月廿八日，淡水、八里區透過科技執法和環警攔查，共取締一三六輛噪音車。

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環保局說明，依《噪音管制法》第八條公告，全時段禁止車輛使用未經主管機關審驗或檢驗合格的排氣管，違者最高可處三萬元罰鍰；另配合去年一月一日起施行的《道路交通安全規則》修正條文，變更排氣管已納入登記變更項目，若排氣管不符合噪音規範將不予認可，違者另依《道路交通管理處罰條例》第十六條再罰九百元至一千八百元。

環保局指出，若經檢驗噪音超標或逾期未到檢者，將依《噪音管制法》第十一條及第十三條規定，最高處三．六萬元罰鍰，屆期仍未改善者可按次處罰，情節重大者將移請監理機關吊扣車輛牌照。

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