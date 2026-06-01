教育現場壓力大？ 基隆教甄報考大減

基隆市政府教育處昨辦理公立國中、國小及幼兒園教師甄試初選筆試。（記者俞肇福攝）

退休校長︰恐全國性問題 教育處認關係不大 複試與新北撞期

教師鐵飯碗生鏽？基隆市政府教育處昨天辦理公立國中、國小及幼兒園教師甄試初選筆試，共招考二〇三位正式教師，不過，國中、國小及幼兒園筆試的到考率，分別是七十一％、五十三％、七十％；有退休校長說，基隆教師甄試報考與到考人數明顯減少，恐與現今教育現場崩壞有關。

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招考203位教師 到考率最高71％

根據教育處統計，國中招考一一二位教師，報考七六九人、應試五五三人、缺考二一六人，到考率七十一％；國小招考六十六位教師，報考二五八人、應試一三七人、缺考一二一人，到考率五十三％；公立幼兒園招考廿五人，報考一六二人、應試一一五人、缺考四十七人，到考率七十％。

有退休校長認為，基隆教師甄試報考與到考人數明顯減少，恐與現在教育現場崩壞有密切關係，包括整體環境對教師不友善，家長和學生不像過去尊師重道，教師面臨繁複的行政作業壓力等，都讓有心投入教職的老師卻步，不過相關因素可能涉及全國性問題，非單一縣市面臨的困境。

教育處副處長楊永芬指出，基隆市教師甄試與中區教甄聯合命題，考試為同一天，新北市則是自行命題，複試與基隆市撞期，台北市教甄五月卅日剛落幕，考生可能自行評估筆試通過進入複試機率的高低，做出要考哪一區的教甄及到何處應試的選擇，她認為與基隆市教育現場關係不大。

記者初步調查，碩士學歷第一年擔任公立國小導師，薪水五萬八五二〇元；學士第一年擔任公立國小導師，薪水五萬一一三〇元，大學畢業與碩士畢業的起薪相差七三九〇元，導師費則是三千元。

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