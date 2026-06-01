景點變色 刻意擺爛前朝政績？

綠川兩側人行道被堆置廢棄傢俱雜物。（記者歐素美攝）

記者歐素美／專題報導

綠川廊道風光不再，民進黨台中市議員江肇國認為，盧市府將前期成果視為「前朝政績」而弱化維護責任，忽略全流域延續管理，讓原本建立的水岸品質逐漸下滑，呼籲市府重新建立跨局處的整體治理責任，而不是讓城市河川成果隨政黨輪替而被削弱；國民黨台中市議員李中「批龍護燕」，只肯定綠川三期是目前維護得最好看的地方；文史工作者則痛批市府省電費，「只是為不想做的事找藉口」。

江肇國指出，綠川過去在前期整治階段確實曾經達到亮眼成果，不僅獲得國內外肯定，也成功帶動城市水岸再生與觀光效益，現任市府治理明顯出問題，讓原本建立的水岸品質逐漸下滑，並直接反映在水質惡化、環境品質下降與民眾使用感受變差，呼籲市府正視問題，重新建立跨期、跨局處的整體治理責任。

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李中則批評林佳龍配合綠川推動的綠空廊道，未規劃公廁，街友聚集隨地大小便，形成髒亂，主管單位應設法解決，並肯定盧市府任內推動的綠川整治第三期，「是目前維護得最好看的地方」。

在地文史工作者表示，盧市府了節省一點電費，致綠川飄臭味，遊客自然不想駐足或停留，他導覽時都不好意思帶遊客到櫻橋等下方的綠川水岸，質疑市府省電的說法「只是為不想做的事找藉口」，太誇張；附近商家表示，目前綠川只有假日遊客較多，生意大不如前，而且很多都是衝著「宮原眼科」前往，其他商家才受惠。

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