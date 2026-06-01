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    首頁 > 生活

    台中綠川飄臭 遊客數近腰斬

    2026/06/01 05:30
    在盧秀燕「精打細算」的作法下，使得綠川景觀大不如前，河道長滿青苔，河水不再清澈。 （記者歐素美攝）

    在盧秀燕「精打細算」的作法下，使得綠川景觀大不如前，河道長滿青苔，河水不再清澈。 （記者歐素美攝）

    盧秀燕為省電費及維護經費 取消引水、保全及整併礫間處理人力

    記者歐素美／專題報導

    台中綠川是全國第一條擁有自我品牌的河川，二〇一八年一期工程整治完工後獲獎無數，景觀河道更成為熱門景點，為舊城區帶來新生，市長盧秀燕上台後，在「精打細算」節省電費及維護經費下，綠川的風光不再，品牌蒙塵，不再有商家利用無償的綠川商標生產啤酒或糕點等各式產品，遊客人數更是幾近腰斬。

    前市長林佳龍打造 擁有商標水岸品牌

    前台中市長林佳龍時啟動「新盛綠川廊道計畫」，打造綠川成為台灣第一個擁有註冊商標的水岸品牌，帶動舊城區新生，綠川整治分為三期，從雙十路到忠明南路，整治長度共三．二六公里，經費約十二．三億。第一期從雙十路至民權路，六一〇公尺，也是唯一的景觀河道。

    成熱門景點 曾獲國家卓越建設獎

    第一期景觀河道，不僅改善水質，並吸引中外遊客，成為熱門景點，並曾獲國家卓越建設獎、公共工程金質獎、日本優良設計獎「百佳賞」及有建築界奧斯卡美譽的「全球卓越建設獎」最佳環境文化類首獎，但這短短的景觀河道也最具爭議，挑動藍綠攻防。

    盧市府上台後認為綠川從旱溪引水至礫間處理，增加電力負擔，二〇一九年起只在系統反沖洗及耶誕嘉年華時才啟動引水；原本設計礫間處理設施維修時，可抽取地下水備用的地下水井也封存不再使用，同時取消保全及整併礫間處理人力，平均每月省下約六十三萬元的經費。

    景觀大不如前 河道長青苔、河水混濁

    但「精打細算」的作法，使得綠川景觀大不如前，河道長滿青苔，河水混濁，礫間處理系統故障時水位太低，造成魚群暴斃惡臭，綠川兩側綠帶更充斥瓶罐垃圾，甚至遭民眾堆置廢棄傢俱，街友充斥。

    根據交通部觀光署統計資料，綠川廊道於二〇二三年十二月有近卅萬名遊客，前年及去年同期遊客僅剩十五萬多，甚至曾一個月僅七萬多名遊客到訪。

    水利局：滋生藻類及水生植物 屬自然現象

    水利局則表示，河道滋生藻類及水生植物，屬自然現象，廠商每日皆派員巡查及整理環境，並不定期進行水質檢測及河道清理，以維持綠川水岸景觀品質及環境整潔。

    綠川的人孔蓋設計。（記者歐素美攝）

    綠川的人孔蓋設計。（記者歐素美攝）

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