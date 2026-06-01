《新制爭議》汽車隔熱紙透光率提高 車主憂悶熱

因南部高溫，前檔透光率要求70％以上，車主自購遮陽板讓車內降溫。（記者黃良傑攝）

記者黃良傑／專題報導

交通部公路局考量國內氣候條件、道路環境、國人用車習慣及價格可負擔性，並比較各國規範後，去年六月公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，自今年二月廿八日起上路，今年「二二八」後的掛牌新車，一般車輛前擋風玻璃隔熱紙要黏貼可見光透過率需達七〇％以上、前側窗四〇％以上，還需有合格標章或浮水印，否則無法通過驗車，一旦違規上路，最高可罰一千八百元，必須返回監理機關複檢，直到合格為止；計程車及幼童專用車的規範更嚴格。

前擋風玻璃需70％以上 前側窗40％以上

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掛牌新車玻璃隔熱紙透光率新制，上路不到五個月，已引起南部紙商抱怨、車主質疑，批評決策未考慮南區溫差，尤其前擋透光率逾七〇％，車內降溫反而需更多油耗和時間，與「節能減碳」背道而馳。

強光刺眼 駕駛人還要戴太陽眼鏡

剛買車的計程車駕駛小黃表示，因為隔熱紙的效果不如預期，這幾天爆熱，乘客上車就抱怨「冷氣不涼」；隔熱紙業者說，新增支出的隔熱紙送審費、標章規費等，隔熱紙漲價一觸即發，而且高透光率隔熱紙，前方刺眼強光反而影響開車，讓新政策「安全」美意大打折扣，駕駛人還要自備太陽眼鏡。

有駕駛挺 夜間、雨天能清晰辨識

不過，也有民眾認為，新的規定前擋、前側窗隔熱紙採較高透光率，主要在夜間或視線不佳的雨天，能讓駕駛清晰辨識行人、障礙物，才能降低事故率。

舊車不溯及既往 員警執法霧煞煞

此外，新制不溯及既往，今年二二八前掛牌車輛不適用新制規範，即使舊車換新的隔熱紙，也不受限制，讓第一線執法員警不清楚如何攔檢、辨識。

新車前擋透光率新制上路，隔熱紙需取得標章或浮水印。（監理機關提供）

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