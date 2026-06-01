枋山愛文芒果盛產 日本超市1顆賣千元

枋山愛文芒果盛產，全台「芒果控」有口福，正是品嚐香甜好滋味季節。（記者蔡宗憲攝）

炎炎夏日正是品嚐芒果的最佳時節！「二〇二六屏東枋山愛文芒果文化節」在枋山鄉加祿村熱鬧登場。立委徐富癸表示，他上週將恆春半島芒果帶進立法院展售，半小時內便被搶購一空；他還說，在日本超市，單顆屏東愛文芒果身價「新台幣千元起跳」，掀起海內外搶購熱潮。

振興觀光 遊墾丁請吃芒果冰

縣長周春米大讚枋山愛文芒果在今年全縣芒果評鑑中勇奪亞軍與季軍，堪稱「強者中的強者」。目前全台家樂福與全聯門市皆已鋪貨上架，讓全台「芒果控」都能輕鬆品嚐到產地直送的香甜滋味。

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枋山鄉長羅金良強調，枋山得天獨厚，擁有充足日照、落山風海風吹拂與依山傍海的良好排水地形，孕育出果肉細緻、香氣極為濃郁且甜度超高的頂級愛文芒果。

今年鄉公所大玩創意，推出「遊墾丁，請吃芒果冰」活動，成功鏈結恆春半島的知名旅宿業者，精準對位夏季觀光人潮，既能實質振興地方觀光，更能直接照顧在地果農，成功將枋山芒果的品牌推向新高度。

屏縣府指出，今年透過大型量販通路推廣與銷售，有效穩定產銷平衡，提升農民收益。家樂福光是五月份，全台門市的屏東愛文芒果出貨量約五十噸，隨著產季進入高峰，預估六月份出貨量持續攀升，帶動新一波的屏東愛文搶購熱潮。

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