池上賽竹筏 大坡池64隊划槳競速

池上鄉舉辦水上竹筏競賽，選手奮力划槳衝刺，競爭激烈。（池上鄉公所提供）

台東縣池上鄉公所前天及昨天在大坡池舉辦「竹筏節慶嘉年華」，共有六十四支隊伍齊聚競速，各隊選手奮力划槳衝刺，水花四濺、加油聲震耳欲聾。

池上鄉公所表示，今年賽事報名盛況空前，「竹筏直道三百公尺競速賽」與「水上竹筏拔河賽」各有卅二支隊伍參賽，再加上池上國中的竹筏傳承競賽，共同寫下池上竹筏季廿五年來新高紀錄。

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竹筏直道三百公尺競速賽全國賽戰況激烈，由「WETPRO」展現超強速度與團隊默契奪下冠軍，「黑潮體育競技推廣協會隊」獲得亞軍，「花蓮體中校友隊」拿下季軍；鄉內300M直道競賽則由「慶豐衝鋒隊」成功稱霸奪冠，「福源村鐵牛隊」獲得亞軍，「大水湖」拿下季軍。

此外，肩負文化傳承意義的「學生傳承賽」，七年級、八年級與九年級的冠軍分別由「七年三班」、「八年三班」以及「九年二班」拔得頭籌。

除了水上競技，還有舞台表演，活動現場設有特色市集與在地體驗活動，集結池上美食、農特產品、文創商品與胖卡餐車，讓民眾邊看比賽、邊吃美食、邊逛市集。現場還安排藍染印布胸針、布袋蓮纖維手作、墨香漆扇等DIY體驗。

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