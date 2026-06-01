秦慧珠為民喉舌37年 藍內鬥抹黑

台北市議員秦慧珠從一九八九年起為民喉舌，卅七年來擔任過六屆議員、兩屆立委。（資料照）

記者董冠怡、蔡愷恆／特稿

台北市議員秦慧珠從一九八九年起為民喉舌，卅七年來擔任過六屆議員、兩屆立委，歷經吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲與蔣萬安共七任市長，熟稔市政、問政犀利，敢言直言、總能切中要點，不因只顧選票而避重就輕，市政監督從不馬虎。

蔣萬安喊出「無菸城市」口號時，因政策未有完整規劃即倉促上路，引發公務員叫苦連天，秦慧珠不護短、怒斥「無腦政策」；「安鼠之亂」時，秦慧珠首先以永春市場自治會「抓一隻老鼠一百元」方式掌握老鼠數量，質疑市府滅鼠數字有落差，親自向自治會長請教數據與運作方式，建議市府參照模式擬定對策。

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記者們眼中的「秦姐」，更是會提早到議場，在桌上攤開當日三大報仔細閱讀、比報、勤奮作筆記的少數資深議員，這是她的日常、超過卅年民代經驗養成的習慣，不是為擺拍而裝模作樣，也不會因見多識廣就高高在上，反倒在記者追問、確認情況時，會溫和解釋與分析，攤出完整事件脈絡，確保資訊正確無誤。

但「秦姐」認真「監督」市府施政並提出肺腑建言，招來的卻是同黨內鬥抹黑「民進黨最強臥底」、「大間諜不改背骨本性」等網路攻擊，藍營側翼以「扣帽子」手段試圖讓「自家人」噤聲，實非蔣萬安所標榜的名門正派所為。明明是陪著國民黨走過風雨、最了解市政的資深議員，如今還得用強調自己是「黃復興黨員、絕對是深藍」的方式「自清」，證明對國民黨的忠誠始終如一。

即便如此，她仍保有個人堅持與風骨，「我支持國民黨，也支持國民黨的市長做事，但我們是議員，不是市長的『部下』，更不是市長的『跟班』，必須獨立發揮作為一名好議員的責任，用心監督市政，始終如一。」

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