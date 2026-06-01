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    首頁 > 生活

    愛滋疫情受控 梅毒、淋病上升

    2026/06/01 05:30

    記者蔡愷恆／專題報導

    根據疾病管制署統計，台北市的愛滋新通報人數與全國皆在二〇一七年達到高峰，而後逐年下降，主要傳染途徑為不安全性行為。台北市立聯合醫院昆明防治中心主任王建淳示警，雖然愛滋疫情整體趨勢受控，但梅毒與淋病的感染人數卻呈現上升趨勢，且有明顯「年輕化」警訊，特別是在十九至廿四歲的年輕族群成長最為快速。

    王建淳強調篩檢重要性，指出愛滋病毒感染初期為「急性感染期」，因常被誤認為感冒或是流感，而錯失提早發現機會，在數年的潛伏期間可能無症狀導致忽略，發病後才延遲診斷。他也補充，早年民眾有「透過捐血做愛滋篩檢」錯誤認知，呼籲若有檢測需求，可利用中心提供的匿名篩檢（〇二）二三七〇三七三八、超商取貨試劑或隱密的自動販賣機等管道檢測。

    社會常將暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）標籤化，認為那是給私生活混亂的人吃的，但王建淳指出，PrEP適合任何有潛在風險的人，不應被賦予負面評價。此外，意外暴露的「事後補救」（PEP）同樣關鍵；王建淳表示，近期的案例便是「一二一九隨機傷人事件」，當時民眾或警消因在意外中接觸到愛滋感染者血液，持續服用能有效補救並降低感染風險。

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