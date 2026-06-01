《城市開箱》聯醫昆明防治中心 守護北市性健康逾50年

台北市立聯合醫院昆明防治中心，匿名篩檢服務保護隱私。 （記者蔡愷恆攝）

記者蔡愷恆／專題報導

位於台北市知名性別友善觀光景點西門町旁的「台北市立聯合醫院昆明防治中心」，前身是一九六九年成立的「台北市立性病防治所」，隨時代變遷，這裡不再只是單一的性病防治所，而是整合中醫門診、愛滋防治、毒品危害防制及結核病檢驗與個案管理等多功能公衛行政與醫療單位。外牆掛著巨大的紅絲帶與鮮豔的彩虹旗，守護台北市性健康超過半世紀。這面彩虹旗不僅是多元包容象徵，更曾意外引導外籍旅客走入就診，成為國際觀光客眼中溫暖且可靠的友善地標。

多元包容 外籍旅客也就診

若繞過大樓來到後方較為隱密的建築轉角，會發現幾台清潔針具組自動服務機及黃色的針具回收桶，協助藥癮個案在維護隱私的情況下自行購買與使用，避免因共用針具而感染疾病。

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此外，防治中心也設有自動販賣機，提供兩百元的愛滋自我篩檢試劑及保險套，讓民眾降低性行為感染風險並方便檢測。

保護隱私 醫療流程一條龍

中心考量到反覆使用針劑者就診，擔心被警方臨檢，或需忍受民眾的異樣眼光，設有專屬側門與電梯，讓個案直通治療區，以人臉辨識核對身分並治療。

一般大型醫院的檢驗、看診與領藥處往往分布在不同樓層或角落，個案需穿梭於醫院各處。但在昆明大樓，醫療流程採「一條龍」設計，驗血、進入診間諮詢到領藥，都在同一條動線內完成。由於看診部位與項目較為私人，診間內皆設有圍簾，且在進行身體檢查時會將門鎖上。

另外，在昆明看診叫號時不會使用「先生、小姐」稱謂，改叫「來賓」，避免跨性別個案因性別與外貌不符感到尷尬，候診名單上的姓名也僅顯示部分文字。此外，中心的匿名篩檢服務，全程只需個案設定暱稱與密碼，電話查詢報告時核對，保護個案隱私。

昆明防治中心以人臉辨識確認身分，提供治療、領藥。 （記者蔡愷恆攝）

台北市立聯合醫院昆明防治中心，守護北市性健康超過半世紀。 （記者蔡愷恆攝）

台北市立聯合醫院昆明防治中心內裝置藝術，以藥罐作為主要素材設計。 （記者蔡愷恆攝）

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