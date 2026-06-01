親子政策、租金補貼 蔣萬安、沈伯洋隔空交火

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天參訪愛天使愛心園遊會，並參觀攤位。 （記者叢昌瑾攝）

沈拋親子同行卡刺激整體文化發展 蔣稱率全國之先提育兒友善政策

台北市長蔣萬安與民進黨籍台北市長參選人沈伯洋昨針對親子同行卡與租金補貼政策隔空交火！沈伯洋說，「親子同行卡」每月六百點，可用於買書、娛樂設施及運動場館至十八歲，是要創造生態系，讓誘因出現，刺激整體文化發展；蔣則稱市府已率全國之先提出多項育兒友善政策，減輕育兒家庭負擔，回應沈提出的新政。另因財劃法修訂，租金補貼明年起回歸中央、地方共同分擔，蔣籲切勿「中央請客、地方買單」；沈則回酸台北市做過很多「撒幣」政策，不太可能說錢「夠不夠用」。

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沈伯洋日前提出「親子同行卡」政策，藍營議員批評與中央文化幣政策重疊、錦上添花。對此，沈伯洋昨天出席圓山花博爭艷館的愛天使愛心園遊會受訪回應，「親子同行卡」不只單點補助與親子同行、友善育兒環境，還包含文化的提升，是生態系的一環，讓誘因與地方活動出現，刺激整體文化發展，並無疊床架屋問題，育兒津貼、生育補助，都是對市民有益的政策，相信藍營民代一定不會說這是疊床架屋。

蔣萬安昨出席高中畢業生市長獎頒獎，面對媒體詢問沈提出的親子同行卡政策看法時表示，任內率全國之先「開路」推出營養午餐全面免費、幸福住宅、減工時不減薪，以及第二胎公托、準公托全面免費等多項幼兒、育兒家庭友善政策，婦幼專責醫院今年六月也將啟用，強調任何政策提案，都可討論評估。

租金補貼明年起中央、地方共同分擔

另外，內政部國土管理署五月卅日指出，由於財政收支劃分法修訂，中央可統籌運用財源減少，地方政府可支配財源相對增加，租金補貼經費規劃自明年起將回歸二〇二一年以前，中央與地方共同分擔機制，依各縣市財力分攤一成至四成。蔣萬安認為，從二〇二二年起一直是中央全額支應，要改變機制，許多縣市政府都不同意，不要讓人有「中央請客、地方買單」的感覺。

蔣稱許多縣市不同意 沈酸北市多撒幣

但沈伯洋認為，財劃法修正後地方財源變多，台北市首屈一指，增加四百多億元、成長六成，「所以絕對有這樣的財源」，而且台北市過去做過很多「撒幣政策」不太可能突然說「現在到底錢夠不夠用」，市府應聆聽租屋族的心聲和需求才對。

對於政策「撒幣」一說，台北市政府副發言人葉向媛補充，賴總統推出零歲至十八歲津貼，沈伯洋不說大撒幣還評為「減輕育兒壓力」，卻指北市「撒幣」，雙重標準、毫無邏輯，以為抱著賴清德大腿市民就會認可嗎？並要沈大聲說出究竟是反對生生喝鮮奶、好孕專車等哪一項政策？

台北市長蔣萬安（中）昨天出席公私立高中畢業生市長獎頒獎典禮，蔣應學生與家長的要求，戴上道具或擺弄拍照姿勢。（記者叢昌瑾攝）

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