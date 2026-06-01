高齡換照新制上路 128萬人適用

高齡駕駛換駕照措施昨天上路。（公路局提供）

駕照高齡換照從七十五歲下修到七十歲新制，昨天正式上路！交通部公路局表示，約一二八萬人適用，七十歲到未滿七十五歲長者，須經體檢合格、完成道安講習後才能換照，七十五歲後，另須通過認知功能測驗或提出無失智症證明才可換照，並於每三年換發一次。

去年新北市三峽七十八歲老翁開車衝撞學童致多人死傷後，為擺脫行人地獄惡名，降低高齡駕駛肇事風險等，交通部分階段推動改革措施；公路局統計，新制適用者中，年滿七十歲約一一〇萬人，七十五歲以上約十八萬人。

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公路局長林福山表示，年滿七十歲的高齡駕駛會收到監理機關的「換照通知書」，長者只要帶著通知書附上的體檢表格到各衛生醫療機構進行體檢合格後，再到各監理所站、駕訓班、活動中心及樂齡中心等場所，上二堂共兩小時的高齡換照講習課程，就可以換照。

林福山說明，七十到七十五歲長者有二年緩衝期，七十五歲以上長者則有三年緩衝期；如果沒有在緩衝期限內換新駕照，上路屬於「駕照逾期」，違反「道路交通管理處罰條例」駕照逾期仍駕車，可處一千八百元到三千六百元罰鍰。

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