中颱薔蜜今近台 北部有雨

中颱「薔蜜」今天最接近台灣，國籍航空取消部分往返日本航班。（ 資料照）

中颱薔蜜今天最接近台灣，國籍航空取消部分往返日本航班！

中央氣象署預報，受到薔蜜外圍環流影響，北部、東北部會有不定時降雨，預計週二薔蜜會到達日本九州、四國一帶，台灣回到多雲到晴天氣，預估週四起西南風挾水氣影響台灣，一直到六月中旬，各地留意局部較大雨勢。

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氣象署預報員林定宜表示，受薔蜜外圍環流影響，今天北部有局部短暫陣雨，桃園至高雄沿海、基隆北海岸、東半部沿海地區、澎湖有強風發生。

受到颱風影響，華航取消桃園、高雄往返沖繩六航班，並將明天桃園往返沖繩兩航班放大機型；長榮桃園往返沖繩四航班取消；台灣虎航取消桃園及高雄往返沖繩、台中前往沖繩等八航班；星宇航空則取消桃園、台中往返沖繩六航班，並將台北、台中往返下地島航班延至明天起飛。

林定宜說，明天白天薔蜜颱風遠離，各地多雲到晴，午後山區局部短暫雷陣雨；週三各地多雲到晴。

週四起西南風捎雨

「週四開始天氣越來越不穩定，南台灣較易下雨。」林定宜說，週四南海西南風帶來水氣，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，若下在集水區，有望稍微舒緩水情；週五到下週日受低壓帶影響，水氣會更多，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地有局部較大雨勢發生。

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