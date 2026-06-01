藍孔雀危害金門農作 今年預估移除1950隻

攝影愛好者拍到孔雀「雙雄」爭風吃醋，彼此纏鬥、拔地而起的精彩瞬間。（許進西提供）

義大利一個濱海小鎮蓬塔馬瑞納（Punta Marina）傳出「孔雀患」，無獨有偶，離島金門也有「孔雀患」，近年藍孔雀數量增加，嚴重危害農作，金門縣府祭出懸賞措施，每年編列預算移除，每隻以六百元收購，移除數量由二〇二二年的三九三隻增至今年預估一九五〇隻，成長近五倍。

台北市政府資訊局局長趙式隆前天在國立金門大學演講表示，「在台灣北部抓老鼠，南部抓綠鬣蜥，在金門抓的是有高度的藍孔雀。」點明孔雀在金門出沒。

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愛吃酒糟、蔬果、高粱、小麥

雖然有人把藍孔雀與水獺、緬甸蟒列為金門戶外偶遇「新三寶」，但藍孔雀危害農作嚴重，喜歡吃酒糟、蔬果、嫩葉，甚至是高粱、小麥，縣府每年編列預算移除，每隻以六百元收購；因藍孔雀數量漸增，最近五年移除計畫以接近倍數成長，從二〇二二年三九三隻起，逐年分別是五二九隻、七〇一隻、一三四一隻，今年預估移除一九五〇隻。

不過，美麗的孔雀也是攝影愛好者的追逐「嬌點」，退休教師李策勵是著名的孔雀達人，曾經飼養一百多隻孔雀；金門縣攝影學會前理事長許進西，也常拍到一身絢麗斑斕的孔雀在樹間挺立。

攝影達人蔡添丁日前拍攝一支「放開那女孩！」影片，罕見地在戶外紀錄到孔雀「打野戰」畫面，雄孔雀看到雌孔雀立刻開屏，展現雍容華貴的尾羽，吸引雌孔雀目光，快速靠近後，揣著一身還在張揚的華麗雀屏，直接跳到雌孔雀身上；不過，交配通常是速戰速決，前戲十足。

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