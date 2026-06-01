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    首頁 > 生活

    哈密瓜爽脆多汁 網紋洋香瓜口感軟嫩

    2026/06/01 05:30
    宜蘭壯圍生產的哈密瓜「卡蜜拉」，外觀長橢圓形，網紋也較稀疏，果肉主要呈現橘色。 （花蓮農改場提供）

    宜蘭壯圍生產的哈密瓜「卡蜜拉」，外觀長橢圓形，網紋也較稀疏，果肉主要呈現橘色。 （花蓮農改場提供）

    記者王峻祺／專題報導

    炎夏進入吃瓜旺季，洋香瓜與哈密瓜都屬甜瓜家族，但消費者往往「分不清」。農業部指出，常見的網紋洋香瓜與哈密瓜雖皆有網紋，但哈密瓜為長橢圓形、網紋較稀疏且果肉呈橘色，口感爽脆多汁，與外觀圓形、口感軟嫩的網紋洋香瓜大不相同。

    除了外觀差異，甜瓜命名也大有學問。哈密瓜的「密」非甜蜜的蜜，而是因原產於新疆「哈密」得名。俗稱香瓜的「美濃瓜」則與高雄美濃無關，是因早期日語「Melon」發音相近得名，外皮光滑呈梨形，果肉淺綠香甜。

    農業部表示，光皮洋香瓜、網紋洋香瓜、香瓜與哈密瓜都屬甜瓜，前兩者的果肉顏色，因歷經多年品種改良，綠色到橘色都有，從外觀可最快分辨差異性，網紋洋香瓜和哈密瓜雖都佈有網紋，但哈密瓜的外觀是長橢圓形，網紋也較稀疏，果肉主要呈現橘色。

    為解決傳統哈密瓜品種老化減產，花蓮區農業改良場近年為宜蘭引進新品種「卡蜜拉」與「佩洛斯」，透過優化技術，成功讓溫室適應力佳的「卡蜜拉」果重增加逾三成，更達「一年兩收」增產模式，目前已有逾兩成溫室瓜農投入種植，成功翻轉在地生產劣勢，不僅帶來高產量，更創造豐厚收益。

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