農業部輔導改良栽培技術／壯圍國產洋香瓜 媲美日本頂級瓜

國產洋香瓜「亞瑟國王20號」有著媲美日系粗網紋的外觀。（花蓮農改場提供）

記者王峻祺／專題報導

宜蘭縣壯圍鄉素有「甜瓜王國」美譽，受極端氣候衝擊，近年傳統甜瓜產量與獲利受挫；在農業部輔導下，透過栽培技術改良，瓜農成功種出品質媲美日本高檔精品的國產洋香瓜「亞瑟國王廿號」與「天使心」，高顏值日系粗網紋外觀驚豔市場，強勢進軍頂尖伴手禮圈。

建立抗候保產甜瓜生產新模式

壯圍特色甜瓜聞名全台，面對氣候變遷嚴峻考驗，花蓮區農業改良場攜手壯圍鄉農會，引進多款耐候性極佳的新品種展開試種，透過溫室與露天環境雙管齊下的策略，成功建立一套抗候保產的甜瓜生產新模式。

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露天成功栽種亞瑟國王20號

為鎖定高檔禮品市場，地方特意挑選具挑戰性的「粗網紋」品種栽種；在露天嚴苛條件下，成功篩選出適應性佳的國產瓜「亞瑟國王廿號」。經農民用心孕育，果實外觀與品質超乎水準，且植株成活率與採收率直逼傳統細網紋品種，展現強大潛力。

天使心成為溫室主力產品

另外，溫室生產也傳捷報，農改場篩選出品質與產量絲毫不遜於進口瓜的國產瓜「天使心」，不僅立體網紋精緻奪目，果肉品質更佳，尤其生長條件完美契合宜蘭環境，已逐步成為溫室瓜農的主力產品。

參與露天試種的農友陳東源說，為規避氣候風險，過去只敢種植美濃瓜或細網紋洋香瓜，近年大膽嘗試高顏值的粗網紋品種，竟成功找到適應力強的好瓜，獲客戶「送禮很有面子」好評，將每年固定種植。

農友林明鴻說，以往種植日本品種時，常面臨進口種子缺貨，被迫臨時換種的窘境，試種台灣自行育種的洋香瓜後，不僅網紋立體漂亮且產量高，不必再擔心種子斷貨。

花蓮農改場強調，「亞瑟國王廿號」具濃厚香氣與緻密網紋，而「天使心」則擁有極佳網紋及果型，宜蘭瓜農經輔導後，憑藉專業技術，成功克服氣候試種成功，這兩款瓜無論在甜度或外觀，皆具備媲美日本高檔精品瓜的實力，除為壯圍甜瓜產業注入新活力，也為台灣精緻農業開創出新藍海。

國產洋香瓜「天使心」，高顏值日系粗網紋外觀表現驚豔市場。（花蓮農改場提供）

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