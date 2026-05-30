為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    仁愛高山茶王評鑑出爐 特等獎估1斤6萬

    2026/05/30 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    「台灣高山茶王」春茶評鑑競賽，多位評審專家逐一品評。 （仁愛鄉農會提供）

    「台灣高山茶王」春茶評鑑競賽，多位評審專家逐一品評。 （仁愛鄉農會提供）

    南投縣仁愛鄉囊括五個茶區的「台灣高山茶王」春茶評鑑競賽，躲過旱害在產量和品質維持水準，今年有六一二件茶樣參賽，最後入等得獎的共計三〇八件，淘汰率四十九．六七％，特等獎由茶農高煜棠獲得，預估售價可維持去年的每斤六萬元的水準，而頭一、頭二得獎茶，成績才公布即以每斤一萬八千元銷售一空。

    淘汰率近半 高煜棠獲「冠軍王」

    仁愛鄉農會「台灣高山茶王」春茶評鑑競賽，經多日評審選出得獎茶，今年維持近半的淘汰率，最後選出特等茶一名、頭等一到頭等六獎五名（頭等四獎從缺）；頭等獎十八名，金獎五十七名，優良獎二七七名，茶農高煜棠獲選為堪稱「冠軍王」的特等獎，而頭等一到頭等六獎得主分別為賴淵琪、周子程兒茶宿、禾成茶業陳淑惠、新東興茶業黃名江、賴倩玉。

    頭一、頭二 每斤1萬8秒殺

    得獎茶將於六月十日舉行頒獎典禮，還未頒獎展售，得獎茶就陸續有人訂購，仁愛鄉農會透露，今年頭等一到頭等六的得獎茶，訂出的售價皆為一萬八千元，而頭等茶則為一萬二千到一萬五千元之間，金獎的行情為每斤七千元，優良獎茶價格則為三千六百元。名單才公布，即陸續有人訂購，其中頭一和頭二獎的茶很搶手，昨日已全部銷售完，特等茶雖還未賣出，但特等茶有一定的顧客，預估也能有每斤六萬元的行情。

    仁愛鄉農會說，今年一至三月中旬乾旱少雨，這段期間是中低海拔茶葉的發芽期，遇到乾旱產量和品質都受到影響，仁愛高山茶則幸運躲過旱害，因此產量僅略減一成，而香氣和口感潤滑度俱佳，頗受評審肯定。

    仁愛鄉農會的「台灣高山茶王」都在高海拔地區，採茶時節景致壯觀。 （仁愛鄉農會提供）

    仁愛鄉農會的「台灣高山茶王」都在高海拔地區，採茶時節景致壯觀。 （仁愛鄉農會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播