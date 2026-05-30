仁愛高山茶王評鑑出爐 特等獎估1斤6萬

「台灣高山茶王」春茶評鑑競賽，多位評審專家逐一品評。 （仁愛鄉農會提供）

南投縣仁愛鄉囊括五個茶區的「台灣高山茶王」春茶評鑑競賽，躲過旱害在產量和品質維持水準，今年有六一二件茶樣參賽，最後入等得獎的共計三〇八件，淘汰率四十九．六七％，特等獎由茶農高煜棠獲得，預估售價可維持去年的每斤六萬元的水準，而頭一、頭二得獎茶，成績才公布即以每斤一萬八千元銷售一空。

淘汰率近半 高煜棠獲「冠軍王」

仁愛鄉農會「台灣高山茶王」春茶評鑑競賽，經多日評審選出得獎茶，今年維持近半的淘汰率，最後選出特等茶一名、頭等一到頭等六獎五名（頭等四獎從缺）；頭等獎十八名，金獎五十七名，優良獎二七七名，茶農高煜棠獲選為堪稱「冠軍王」的特等獎，而頭等一到頭等六獎得主分別為賴淵琪、周子程兒茶宿、禾成茶業陳淑惠、新東興茶業黃名江、賴倩玉。

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頭一、頭二 每斤1萬8秒殺

得獎茶將於六月十日舉行頒獎典禮，還未頒獎展售，得獎茶就陸續有人訂購，仁愛鄉農會透露，今年頭等一到頭等六的得獎茶，訂出的售價皆為一萬八千元，而頭等茶則為一萬二千到一萬五千元之間，金獎的行情為每斤七千元，優良獎茶價格則為三千六百元。名單才公布，即陸續有人訂購，其中頭一和頭二獎的茶很搶手，昨日已全部銷售完，特等茶雖還未賣出，但特等茶有一定的顧客，預估也能有每斤六萬元的行情。

仁愛鄉農會說，今年一至三月中旬乾旱少雨，這段期間是中低海拔茶葉的發芽期，遇到乾旱產量和品質都受到影響，仁愛高山茶則幸運躲過旱害，因此產量僅略減一成，而香氣和口感潤滑度俱佳，頗受評審肯定。

仁愛鄉農會的「台灣高山茶王」都在高海拔地區，採茶時節景致壯觀。 （仁愛鄉農會提供）

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