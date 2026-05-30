花蓮將廣設YouBike 6月起線上徵詢站點

花蓮縣目前只有光復鄉災後有YouBike微笑單車，花蓮縣政府獲得國發會補助，今年至明年全縣設置一百五十處租借站點、一千五百輛車，六月一日起至七月卅一日止展開網路線上選址意見徵集，歡迎民眾提出未來站點設置及營運等相關建議。

國發會補助 全縣150個站點

花蓮縣政府今年獲國發會核定，花東基金第四期中的「繁花盛開計畫─綠色旅行計畫公共自行車租賃建置規劃與營運作業」，總經費七千八百卅八萬九千元。為提升未來營運使用率，縣府將廣徵民眾意見，首度結合AI科技展開線上選址意見徵集。

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縣府觀光處指出，計畫採分階段推動方式，優先於人口密集區及重點觀光景區建置，包含珍珠景點、花東縱谷、東海岸及七星潭等核心區域，車輛配置有電動輔助自行車、一般自行車搭配使用，提升長距離騎乘便利性。站點建置智慧調度與營運管理機制，並規劃結合在地文化與觀光亮點特色自行車驛站，優化旅遊體驗。

縣府表示，為擴大民眾參與感並精準了解實際需求，公共自行車點位意見徵集網頁六月一日開始徵求建議地點，民眾意見將納入選址評估，網站上有花蓮AI旅遊小助理─「朱鸝啾啾」建立「公共自行車點位意見徵集」專區，供民眾提案，網址https：//www.surveycake.com/s/42Gv2。

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