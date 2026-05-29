敬老卡點數提高 莊競程政見高虹安搶兌現

民進黨新竹市長參選人莊競程（左二）日前提出敬老愛心卡提高到1200點政見，高虹安市府昨天就宣布今年10月實施。（取自莊競程社群粉專）

竹市10月起每月1200點 並調高農會及藥局使用上限至300點

民進黨新竹市長參選人莊競程日前提出敬老愛心卡從八百點提高到一千兩百點政見，新竹市府社會處昨就宣布十月起，敬老愛心卡點數提高到一千兩百點，並調高農會及藥局使用上限至三百點。市議會民進黨團表示，黨團二〇二二年就提案爭取加碼到一千兩百點且開放代領、擴大補助項目，並讓點數可自由流通使用，高虹安市府趕在選舉年才加碼，是抄襲「搶」兌現莊競程的政見。

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綠營批高虹安市府 多項政策抄襲攬功

莊競程多次公開主張將敬老愛心卡提高至每月一千兩百點，對高虹安市府願意跟進予以肯定，但認為市民不該多等三年，且高虹安只跟進一半，他還主張點數可跨月累積、年度內使用完畢，擴大使用通路，包括在便利商店消費、搭乘高鐵等。

市議員楊玲宜說，市府跟進，再次證明高虹安認同民進黨團提案，又攬功收割莊競程的選舉政見；市議員林盈徹表示，之前莊競程提出六十五歲以上健保費市府補助，高虹安馬上跟進，如今敬老愛心卡也一樣；市議員劉彥伶更酸高虹安一味抄襲對手政見。

市府社會處表示，敬老卡及愛心卡使用範圍已延伸到農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目，今年也實施代買制度，目前敬老卡持卡六萬七四六二人，二〇二五年累計服務突破二八一萬人次，使用點數率逾四十％。

新竹中油油槽 莊競程爭取轉型太空基地

此外，莊競程昨提出國家太空中心新竹起飛願景，將新竹中油油槽轉型為國家太空基地擴編用地，他拜會經濟部與國科會都獲認同，期許未來台灣太空科技產業留在新竹。

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