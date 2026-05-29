草商機械科雙傑 車床競賽摘金奪銀

江宥潔（右）、蔡裕正（左），各拿到三張乙級證照。（草屯商工提供）

國立草屯商工機械科高三學生江宥潔、蔡裕正，高一就被選為選手接受技能訓練，吃苦當吃補的他們幾無假日，江宥潔更突破女生體力限制，搬換刀座機具不輸男生，畢業前各擁三張乙級技術士證照，也在今年全國技能競賽分區賽拿下「CNC車床」金、銀牌，江宥潔廿七日再於全國輔助設計與製造競賽獲獎。

江宥潔和蔡裕正是草屯商工機械科同班同學，來自國姓和埔里的務農家庭，國中都是電機電子群技藝班的學生，高一就被陳世斌老師相中培訓為選手。江宥潔是女生，一開始要搬數公斤重的刀座、機具顯得吃力，但有著不服輸精神的她，訓練結束後會與蔡裕正去跑步增強體力和耐力，現在換刀座速度已不輸男生。

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指導老師陳世斌指出，江宥潔和蔡裕正為了訓練幾乎沒有假日，卻從不喊苦，畢業前不但拿下三張乙級技術士證照，今年三月舉辦的全國技能競賽分區賽各獲得「CNC車床」金牌和銀牌。

上週兩人組隊跨界挑戰台中精機舉辦的「多軸機加工競賽」，獲得第六名拿到三萬元獎金。江宥潔廿七日也在「全國輔助設計與製造競賽」再拚到優勝，這些獎項和證照可說是兩人最好的畢業禮物。

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