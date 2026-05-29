新北涼適地圖據點 今年增至135處

環境部建置涼適地圖，新北目前已有一二一個場所，包括板橋四三五藝文特區。 （記者賴筱桐攝）

連日高溫讓民眾吃不消，中央氣象署統計北北基出現五月高溫新紀錄。新北市議員江怡臻昨質詢表示，環境部推出「抗高溫涼適地圖」，要求地方增列避暑場所，試問新北市據點數量與對抗熱傷害的應變作為。市長侯友宜回應，市府已啟動跨局處高溫應變機制，包括啟動灑水車降溫、宣導熱傷害預防等，目前新北已有一二一個室內外涼適據點，今年會增加到一三五個。

啟動跨局處高溫應變機制

江怡臻表示，針對減少熱傷害，市府勞工局已規劃風扇衣補助，交通局試辦自動化人行道遮陽傘計畫，農業局聯合北台灣八縣市一起種樹；另外，環境部推出抗高溫涼適地圖，新北市有幾處據點？

請繼續往下閱讀...

灑水車降溫 熱傷害預防宣導

侯友宜表示，市府本月已啟動跨局處高溫應變機制，各區公所會對轄內獨居長輩、經濟困難無法裝設冷氣的家庭等加強關懷；只要高溫卅六度連續三天以上或達卅八度時，市府就會啟動應變機制，透過新聞稿發布熱傷害預防宣導，環保局啟動灑水車降溫，勞工局也要通報各營造單位進行高溫危害預防。

侯友宜指出，環境部建置的涼適地圖目前新北已有一二一個場所，包括板橋四三五藝文特區、板橋放送所、親水公園等處，都會開放市民避暑，今年會增加到一三五處。

環保局長程大維補充，抗高溫基礎設施須從設計融入相關思維，目前新北大型開發案均有引風、保水、增加綠化面積等規定，達一定規模的建築也要取得綠建築標章，重要道路須栽種喬木、灌木等，市府各單位均在權管業務內依法推動降溫措施。

環保局說明，今年涼適點將新增到一三五處，待環境部整理後陸續上架地圖，供大眾查詢使用；今年新增點位包括海世界水樂園、陽光水樂園等戶外公有涼爽點，室內公有涼爽點則有新北市立圖書館總館、林口公有市場。

新北啟動跨局處高溫應變機制，灑水車降溫。 （新北消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法