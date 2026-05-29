為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北涼適地圖據點 今年增至135處

    2026/05/29 05:30 記者黃子暘／新北報導
    環境部建置涼適地圖，新北目前已有一二一個場所，包括板橋四三五藝文特區。 （記者賴筱桐攝）

    環境部建置涼適地圖，新北目前已有一二一個場所，包括板橋四三五藝文特區。 （記者賴筱桐攝）

    連日高溫讓民眾吃不消，中央氣象署統計北北基出現五月高溫新紀錄。新北市議員江怡臻昨質詢表示，環境部推出「抗高溫涼適地圖」，要求地方增列避暑場所，試問新北市據點數量與對抗熱傷害的應變作為。市長侯友宜回應，市府已啟動跨局處高溫應變機制，包括啟動灑水車降溫、宣導熱傷害預防等，目前新北已有一二一個室內外涼適據點，今年會增加到一三五個。

    啟動跨局處高溫應變機制

    江怡臻表示，針對減少熱傷害，市府勞工局已規劃風扇衣補助，交通局試辦自動化人行道遮陽傘計畫，農業局聯合北台灣八縣市一起種樹；另外，環境部推出抗高溫涼適地圖，新北市有幾處據點？

    灑水車降溫 熱傷害預防宣導

    侯友宜表示，市府本月已啟動跨局處高溫應變機制，各區公所會對轄內獨居長輩、經濟困難無法裝設冷氣的家庭等加強關懷；只要高溫卅六度連續三天以上或達卅八度時，市府就會啟動應變機制，透過新聞稿發布熱傷害預防宣導，環保局啟動灑水車降溫，勞工局也要通報各營造單位進行高溫危害預防。

    侯友宜指出，環境部建置的涼適地圖目前新北已有一二一個場所，包括板橋四三五藝文特區、板橋放送所、親水公園等處，都會開放市民避暑，今年會增加到一三五處。

    環保局長程大維補充，抗高溫基礎設施須從設計融入相關思維，目前新北大型開發案均有引風、保水、增加綠化面積等規定，達一定規模的建築也要取得綠建築標章，重要道路須栽種喬木、灌木等，市府各單位均在權管業務內依法推動降溫措施。

    環保局說明，今年涼適點將新增到一三五處，待環境部整理後陸續上架地圖，供大眾查詢使用；今年新增點位包括海世界水樂園、陽光水樂園等戶外公有涼爽點，室內公有涼爽點則有新北市立圖書館總館、林口公有市場。

    新北啟動跨局處高溫應變機制，灑水車降溫。 （新北消防局提供）

    新北啟動跨局處高溫應變機制，灑水車降溫。 （新北消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播