大武壟祈恩文化祭 台南4區祈福

「大武壟祈恩文化祭—謝土祈福法會」昨天在玉井區噍吧哖東路舉行。 （記者劉婉君攝）

曾文南化聯通管工程從計畫開始到完工通水歷時六年，全長約廿五公里，施工期間對沿線地區居民交通及生活造成影響、大小交通事故頻傳，台南玉井、左鎮、南化、楠西等四區，昨天首度聯合舉辦「大武壟祈恩文化祭—謝土祈福法會」，廿八日並將有藝陣、神轎繞行四個行政區，以及八卦路祭儀式等，為地方祈福。

大武壟祈恩文化祭由玉井北極殿籌劃，昨天在玉井區噍吧哖東路舉行謝土祈福法會，許多民眾準備供品參與，由副市長姜淋煌主祭，四個行政區的區長均到場。

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玉井北極殿主委陳美香表示，曾文南化聯通管線施工期間，除了對沿線四個行政區的居民及交通造成很多不方便，也曾發生許多車禍，因此地方一百多年來首度舉辦大武壟祈恩文化祭，結合謝土祈福、宗教遶境及傳統藝陣文化，希望透過活動，祈求地方平安。

廿八日遶境範圍涵蓋玉井、南化、楠西及左鎮四區，沿途除有鑼鼓陣、宋江陣等傳統藝陣隨行外，也將於三處重要路口舉行八卦路祭儀式，祈求地方平安、消災解厄，途中並安排友宮廟宇拜旗聯誼，最後返回玉井北極殿進行藝陣展演及安八卦圓滿科儀。

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