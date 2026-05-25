爬山顧健康 黃健輝20年「完登百岳」5輪

退休的嘉義縣義竹國中人事主任黃健輝（左三）帶領山友爬山忘卻煩惱、病痛。（黃健輝提供）

記者王善嬿／專題報導

退休的嘉義縣義竹國中人事主任黃健輝廿年前為了與糖尿病奮鬥接觸登山，迄今「完登百岳」五輪，以前的他因要定時注射胰島素，被登山界戲稱「一個帶針筒上山的男人」。如今他七十二歲，登山不用打針吃藥，還成為高山嚮導，引領癌症病友與身障山友完登百岳，忘卻病痛與不適。

糖尿病友 蛻變高山嚮導

網路流傳「爬山治病」雖未經醫學證實，但黃健輝視登山為救命丹。他說，山上空氣新鮮，讓人忘記俗事煩惱，如今帶五天以上的高山縱走團，只要做足準備，隨身攜帶方糖，不用注射胰島素。

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黃健輝藉登山維持健康，激勵罹患癌症或身障山友，登山轉換環境，擺脫身體不適，有末期癌友因為登山因而「續命」多年，為人生留下美好回憶；跟隨黃健輝登山最久的夥伴林憲卿，自小因小兒麻痺症導致長短腳，克服身障「完登百岳」兩輪，迄今仍不斷挑戰自我。

圖文記錄 山友參考寶典

黃健輝更將登山經驗記錄在自己架設的臉書「輝哥的天空」粉絲團，區分山岳難易度〇．一級至十級，有些山岳因颱風、地震改變地形地貌或路線，透過他詳實圖文記錄，讓山友少走冤枉路，成為許多人參考的登山寶典。

黃健輝說，爬過上千座山，最喜歡合歡群峰，山景最美且容易走；台灣最難爬的山，則是列為百名山之一的花蓮縣壽豐鄉「針山」，從登山口到針山來回一趟要廿個小時，他評為十級Plus的高難度。

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