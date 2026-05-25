賴：國民年金 調高每月5千起跳 預估逾176萬民眾受惠

賴清德總統昨天到嘉市王靈宮五顯帝廟參香並贈匾，他表示，經濟好，稅收增加，紅利要用來照顧人民，國民年金保底基本金額將由現行每月四〇四九元調高為五千元。（總統府提供）

總統賴清德昨天表示，經濟好，稅收增加，紅利要用來照顧人民，國民年金保底基本金額將由現行每月四〇四九元調高為五千元；衛福部說明，行政院年初已將「國民年金法」修法草案送入立法院，立法院審查通過即可實施，預估逾一七六萬民眾受惠。

衛福部次長呂建德指出，考量老農津貼將漲幅，漲幅達廿三．五％，國民年金同屬八大津貼之一，漲幅應保持一致，因此規劃將給付基本金額調升廿三．五％，達到五千元，身障者再加碼至六七一五元，政府一年所需經費約八六〇億元。

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呂建德表示，國民年金保戶以家庭主婦、家庭主夫為最大宗，若修正草案三讀通過，只要保戶年滿六十五歲，且沒有領取勞保等職域性老年給付或領有社會福利津貼，並曾有國保加保紀錄、繳交保費，每個月即可領取五千元。

現行保底金額每月四〇四九元 衛福部：立院通過修法即可加碼

賴清德總統昨天到嘉市王靈宮五顯帝廟參香並贈匾，除了提及家庭主婦等未參加職業性社會保險民眾，未來可領國民年金每月五千元之外，也提及老農津貼將從現行每人每月八一一〇元提高至一萬元，此外包括低收入戶家庭、兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、中低收入老人、弱勢兒童及少年、身心障礙者生活補助等六大弱勢照顧津貼，也全面調漲。

他也再提明年元月「〇到十八歲每人每月發五千元成長津貼」將上路，生一個小孩，如果十八年都領滿，相當於政府給一〇八萬。

勞工權益方面，前總統蔡英文時代勞工基本薪資二萬零八元，連十年加薪，目前二萬九五〇〇元，今年他再調整，就超過三萬元。

軍公教方面，蔡英文八年加上他就任二年，共加薪四次，二次三％、二次四％共十四％，馬前總統八年加一次三％；「大家都誤會民進黨較不關心軍公教，無影啦，我們做給大家看」，卓揆也說八月軍公教要加薪。

賴總統表示，加薪以外還要減稅，現在全台有四十至五十％的人不用繳所得稅，由收入前一％的人承擔更多所得稅，他會繼續打拚，讓台灣更好。

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