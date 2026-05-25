屏東、台南芒果量穩質佳 農業部加碼獎勵拓展外銷

今年芒果品質好，外型又漂亮，價格也比去年親民。（資料照）

受益於天氣穩定，今年芒果產量恢復平穩，五月中旬台北市場批發均價每公斤約七十元，農業部表示，芒果肉質與外觀都比去年更好，價格也親民，為持續鞏固外銷市場，將依產區產期提供加碼獎勵。

批發均價每公斤70元 價格親民

去年受到年初低溫持續時間長，導致開花參差，結果欠佳又果實偏小，後又遭遇丹娜絲風災導致大幅減產，芒果每公斤台北市場批發價動輒站上百元。今年產量恢復平穩，依農情預測，今年產量比去年增六十七％，比常年增廿九％，台北批發市場五月中旬均價為每公斤七十元，比去年同期一〇一．八元減卅一．三％，比前年同期六十八．五元漲二．一％。

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農糧署組長范國慶表示，氣候平穩，今年芒果肉質與外觀比往年更優，和去年相比，今年價格更親民；近年飲食習慣的改變，加工品也大受歡迎，尤其是加工製作為果汁、果泥或冷凍等應用在手搖飲大幅增加，應用於加工的芒果，從約二成翻倍成長至近四成；為持續推廣，六月將舉辦以芒果為主題的手搖飲競賽。

我國過去芒果外銷主要市場為香港、日本，這兩年也打開韓國市場，農業部國際司代理司長溫祖康表示，韓國二〇二四年調降部分進口水果關稅，台灣芒果前進韓國市場，當地民眾不少「一試成主顧」。除持續拓展芒果外銷並提供獎勵，今年也針對主要兩大產區屏東、台南，依其產期五月十五日到卅一日、七月一日到廿日提供加碼獎勵，依原基礎運費獎勵外，再提供五十％獎勵措施。

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