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    首頁 > 生活

    口湖下崙國小龍鳳獅隊 連拿20項特優

    2026/05/19 05:30 記者李文德／雲林報導
    口湖下崙國小龍鳳獅隊到福安宮酬神謝恩。（記者李文德攝）

    口湖下崙國小龍鳳獅隊到福安宮酬神謝恩。（記者李文德攝）

    雲林縣口湖鄉下崙國小龍鳳獅隊成軍九年，日前參加全國民俗運動體育匯演、全國中華盃、全國教育傳承盃，獲得廿項特優，更有小一學童參賽奪冠，創下校內最「幼齒」冠軍紀錄，昨校方帶近四十名學童到下崙福安宮表演酬神謝恩（見圖，記者李文德攝），感謝各界悉心照拂。

    獅隊以六年級為主力，因此每年都會遇到小六生畢業後需要培育新血的情況，如何「速成」又能維持基本功便是著墨點，因此他用闖關遊戲，讓學生可以從遊戲中將每個身段學到位，六個多月才達到要求。

    小一學童參賽奪冠創紀錄

    吳登興指出，今年有兩名小一新生吳昭緯、林擇耀加入隊伍，兩人都是學校教職員小孩，平常趁家長下班前會在校內自學，剛入隊時就有約七成基本功，擔任獅頭、獅尾手，更研發出不用「夾腳或站腿」，憑獅尾手向獅頭手抱腰，就能有獅頭懸空的特殊動作，兩人也獲得客家獅男女混特優第一名，創下校內「最幼齒」冠軍紀錄。

    吳昭緯開心地說，能夠得到第一名非常有成就感，會想要再精進功力；校長車達表示，龍鳳獅隊已獲超過七十座冠軍殊榮，感謝各界鼎力相助，才讓學校龍鳳獅隊成績年年締造佳績。

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