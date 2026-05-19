證交所「AI領航×璞玉發光」 開創台股雙動能新時代

證交所舉辦「AI領航×璞玉發光」台灣資本市場成長論壇，由《財訊雙週刊》社長謝金河（右）、元大投信董事長劉宗聖（中），以及寬量國際創辦人李鴻基（左）進行關鍵對談。（台灣證券交易所提供）

台灣資本市場正迎來歷史性的結構轉型，台灣證券交易所十八日舉辦「AI領航×璞玉發光 開創台股雙動能新時代」論壇，期待引導台股從AI領航，轉向有未來潛力的璞玉企業共創的「雙引擎」模式，提供市場更豐富、更多元的投資選擇。

證交所董事長林修銘致詞時強調，台灣已站在全球半導體及科技產業的核心位置，擁有深厚的科技底蘊，除了AI和半導體，還有一群長期深耕本業、獲利穩健的「中堅企業」，值得被更多投資人看見；「這些還沒有被市場看見的璞玉，將成為支持台股持續穩健前行的重要基石。」

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台灣指數公司今年一月編製「台灣璞玉指數」，透過嚴謹的篩選機制，挑選出在本業默默深耕且獲利配息穩定的璞玉企業，期待提供市場多面向，及具抗跌防禦力的投資聰明選擇。

《財訊雙週刊》社長謝金河、元大投信董事長劉宗聖，以及寬量國際創辦人暨執行長李鴻基，以「傳產與AI如何重塑台股新格局」為題，針對市場資金流向與投資戰略進行深度對談剖析。

劉宗聖指出，「台灣璞玉指數」的推出提供了一個絕佳的配置工具，讓資金能流向具有潛力且尚未被市場發現的績優潛力股，因此未來投資人的配置中，就不是大小零和、而是大小競合、甚至多元整合。李鴻基認為，台股投資人由外資、機構和散戶呈現四三三的黃金比例，是全世界對小型股流動性最公平的地方，應該要善用這個優勢。

證交所將於五月二十日至二十二日舉辦「台灣璞玉指數」主題式業績發表會，邀請指數中的八家成分股公司參與，向投資人說明公司當前業務情形與未來展望。

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