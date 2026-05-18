40年偶藝人生 黃世志北港開展

雲林縣府邀請國寶級大師黃俊雄弟子黃世志，即日起至7月1日在北港文化中心舉辦「掌中乾坤‧戲夢雲林」特展。（記者李文德攝）

雲林是布袋戲故鄉，縣府邀請國寶級大師黃俊雄弟子黃世志，即日起至七月一日在北港文化中心舉辦「掌中乾坤．戲夢雲林」特展，黃世志表示，透過十二件作品呈現約四十年偶藝人生，讓大眾看見一齣戲從無到有、從構想到登台的過程。

12件作品 展現布袋戲多元面貌

五十二歲黃世志從小就對布袋戲著迷，高二曾在黃俊雄布袋戲片場工作，廿歲受到黃俊雄青睞，正式拜黃為師，一路上從戲偶雕刻、造型、服飾、操偶技巧、口白等都樣樣學遍，二〇〇七年成立黃世志電視木偶劇團後，致力偶戲教育與推廣。

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黃世志指出，展覽將自行創作的七百件作品精挑細選，希望闡述布袋戲是融合文學、工藝設計等綜合創作，因此用創新、傳承為主題，展出偶戲中有改編經典文學「王子復仇記」的戲偶，更有獲得金掌獎評審特別獎殊榮的「樓閣上的玩具」聖誕老人戲偶，展現多元面貌。

黃世志強調，展覽中更揭開偶頭雕刻製作流程、服裝設計、造型設計等，希望讓民眾感受一齣戲從無到有、從構想到登台的過程，更引導年輕世代對傳統戲曲的認識，拉近文化資產的距離。

文觀處長謝明璇表示，展覽融入現代設計、個人創作語彙，使偶戲轉化為可讀的藝術作品，期望民眾觀展時可感受掌中戲的情感溫度。

雲林縣府邀請國寶級大師黃俊雄弟子黃世志，即日起至7月1日在北港文化中心舉辦「掌中乾坤‧戲夢雲林」特展。（記者李文德攝）

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