高雄啟動屋頂光電補助 每案最高20萬

梓官區建物的太陽光電，年發電量52314度。（高雄市工務局提供）

高雄市政府持續編列預算辦理太陽光電補助，今年總補助經費達一千萬元，即日起至十月十五日開放申請，補助金額每峰瓩（kW）從六千至一．二萬元不等，優於中央的三千元，鼓勵市民在自有建築物設置太陽光電設備，打造節能減碳的智慧城市。

經費1千萬 即日起開放申請

高市工務局長楊欽富昨強調，本次補助標準優於經濟部「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」每峰瓩三千元，盼提高民眾參與意願，推動屋頂光電除可減少民眾電費支出，也有助降低碳排放，逐步邁向淨零排放城市。

請繼續往下閱讀...

市府加碼補助 標準優於中央

工務局說明，高雄市日照條件良好，具備發展太陽光電的良好條件，設置屋頂型太陽光電系統，不僅可有效提升建築隔熱性能、降低室內溫度，透過專業技師簽證，也有助於強化屋頂結構安全。

預估約有10至11年淨收入

以一般透天住宅屋頂設置五峰瓩（kW）太陽光電系統為例，裝置費用約卅五萬元（五kW×七萬元），可申請補助金額約三萬元（五kW×六千元），每年售電收入約三．六萬元，預估投資回收年限約九至十年；往後約十至十一年的發電收益，則可作為穩定的淨收入來源。

工務局指出，凡設籍高雄市的市民，於高雄市合法建築物之屋頂或露臺設置太陽光電系統者，得由建築物所有權人（或其配偶、一親等親屬）提出申請，另針對那瑪夏、桃源等偏遠地區設置太陽光電設施，採兩倍補助。每一申請案最高補助金額以廿萬元為限，同一申請人如果有多案申請，累積最高補助金額以卅萬元為上限。

補助受理期限即日起至十月十五日止，如有疑問，可洽高市工務局建管處第二課太陽光電窗口，電話：3368333轉2134。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法