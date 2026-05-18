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    首頁 > 生活

    蔣萬安反問 沈伯洋妙回「萬事問伯洋」

    2026/05/18 05:30 記者董冠怡／台北報導
    民進黨提名台北市長參選人、立委沈伯洋昨天出席「失樂園」特映會。（記者方賓照攝）

    民進黨提名台北市長參選人、立委沈伯洋昨天出席「失樂園」特映會。（記者方賓照攝）

    國民黨籍台北市長蔣萬安、民進黨籍參選人沈伯洋，近日針對雙城論壇、台灣主權獨立議題持續交鋒！蔣萬安昨日被問到相關問題，要媒體去問沈伯洋具體細節，並說中華民國本來就是主權獨立的國家，反問「民進黨要刪除台獨黨綱」？沈伯洋回應，「本來萬事問中央，現在變成萬事變問伯洋了」，並疑惑「咦！他不是學法律的嗎？」

    蔣反問民進黨要刪台獨黨綱嗎?

    蔣萬安昨天出席「中信六十甲子緣」棒球特展揭幕記者會前，被問到沈伯洋說雙城論壇恐致滲透破口，市府交通數據給對岸也算一種滲透，以及沈主張建立赴中透明制度保護，但過去有數十名里長赴中旅遊遭調查，最後判無罪，這樣算是保護？蔣回應，「所以哪一個具體數據被滲透、哪一位被調查的里長覺得被保護，你們可以問問他」。

    此外，沈伯洋十六日說，有人想改變台灣是主權獨立國家的現狀，才叫改變現狀。蔣萬安表示，中華民國本來就是主權獨立的國家，反問「民進黨要刪除台獨黨綱」？

    沈回應現在是台灣前途決議文

    沈伯洋於電影「失樂園」特映會前受訪提到，「本來萬事問中央，現在變成萬事變問伯洋了。」市長每個月應該都有跟各地里長都有座談，所以對於里長現在的需求、里長要怎麼保護，「他應該自己是最清楚才對」。

    另，現在用的是「台灣前途決議文」，台灣的前途由全體台灣兩千三百萬人決定，「現在沒有台獨黨…（綱），咦，奇怪，他為什麼會？他不是學法律的嗎？」

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