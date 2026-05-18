《密室逃脫奪命》北市府高層拖4天才開會 挨批消極不作為

蔣萬安籲中央訂專法 簡舒培批推責中央 地方本就有權責可處理

台北市密室逃脫發生重大致死意外，市長蔣萬安昨仍僅表示，確實缺乏統一管理制度，地方會和中央一起努力，呼籲中央訂專法讓地方遵循。市議員簡舒培怒批，面對人命傷亡重大事件，蔣萬安還在說「缺乏統一管理制度，要和中央一起努力。」十日發生女員工意外，高層卻到十四日傍晚才召開府級會議，直言問題根本不是沒制度，而是蔣市府完全沒有積極作為！市議員參選人吳欣岱也批，蔣萬安的「不沾鍋SOP」就是只要市政一出事，不是嘴上掛著冷冰冰的「依法辦理」，就是把責任丟給中央。

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蔣萬安昨受訪表示，希望中央透過專法有一致的管理制度與安全標準，地方政府就會有所依循，並強調市府在案發第一時間即刻稽查、勒令停業，隔天要求分店停業，也已進行全市公共安全稽查。

基層隔天就搜尋整理資料

簡舒培昨表示，她私下接獲市府基層同仁爆料，在十日「邏思起子」發生意外，隔天基層同仁就已開始上網搜尋、整理密室逃脫業者資料，盤點台北市卅六家密室逃脫相關場所，待市府高層召開跨局處會議，但一路拖到十四日傍晚，市府高層才終於召開府級會議，甚至會後還沒有決定何時進行全面大稽查。

簡舒培指出，台北市政府本來就有權責可以處理；不論是勞工職場安全、消費者人身安全、消費權益保障及公共場所安全管理都有相關的法令，可以要求業者改善、可以進行稽查、可以保護消費者與員工安全。問題從來不是「不能做」，而是「不願意做」。

吳欣岱︰不沾鍋SOP都是中央的錯

簡舒培表示，這就是現在蔣萬安市政府的治理現況；不是基層沒動作，而是高層一路拖延、消極不作為。蔣市府真的讓人看見什麼叫做：「將帥無能，累死三軍。」基層同仁早就做好準備，但高層卻還在推責任、等風頭、拖時間。而就在這樣推來推去、拖來拖去的過程裡，被犧牲掉的，就是台北市民的安全，甚至是人民的生命。

吳欣岱表示，從保母虐童案、寶林茶室食安風暴、安鼠之亂，到如今的密室逃脫奪命案，蔣市府的劇本從來沒換過，彷彿千錯萬錯都是中央的錯，台北市政府永遠自視為無辜的受害者與無權力的旁觀者。

市議員參選人陳聖文四月卅日召開記者會揭露密室逃脫存在危險性，期間市府無所作為，五月十日即發生「邏思起子」女員工勒頸意外，市府直至十四日確定主管機關為文化局，十六日開始聯合稽查，結果尚未公布。市議員洪健益日前表示，新北市因北市發生意外，於十三日即啟動聯合稽查，且一直都有主管機關。

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