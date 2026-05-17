活化古蹟 南投武德殿文化市集吸客

南投武德殿昨日舉辦「南投武德製造」文化市集活動，讓大家逛市集、品嘗烤山豬外，也欣賞武德殿之美。（南投縣府提供）

南投縣歷史建築南投武德殿昨日舉辦「南投武德製造」文化市集，讓民眾看表演、品嘗烤豬、逛市集，也欣賞武德殿之美；下午則在中興新村親情公園有「客家藍野餐音樂會」，現場有金曲歌王羅時豐、客語創作歌手柔米、王喬尹等藝人演出，羅時豐載歌載舞，讓民眾大呼過癮。

歷史建築南投武德殿，曾遭九二一大地震重創而整建，其高架放腳設計、經卷型鬼瓦都很具特色。文化局為活化這座近九十年歷史的歷史建築，昨起到六月廿八日，共五個週休假日，舉辦「南投武德製造」文化市集系列活動，昨開幕即安排「輕蔬好食」、「友善生」、「風味食刻」、「心安之境」、「啡嘗時光」等主題，讓民眾看街頭藝人表演、逛市集、品嘗烤山豬、親子DIY體驗，也趁此好好欣賞武德殿之美。

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昨下午則走Chill風，文化局在中興新村親情公園舉辦「客家藍野餐音樂會」，主題是「共下Chill聽客」，讓民眾在輕鬆氣氛下聽客家歌，體驗染布、逛客家市集及參加客語闖關遊戲。

音樂會請來客語創作歌手柔米、王喬尹、陳瑋儒等藝人，並有金曲歌王羅時豐與唱作男團U:NUS的載歌載舞表演，獲得現場觀眾滿堂彩。

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