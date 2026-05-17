為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    活化古蹟 南投武德殿文化市集吸客

    2026/05/17 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    南投武德殿昨日舉辦「南投武德製造」文化市集活動，讓大家逛市集、品嘗烤山豬外，也欣賞武德殿之美。（南投縣府提供）

    南投武德殿昨日舉辦「南投武德製造」文化市集活動，讓大家逛市集、品嘗烤山豬外，也欣賞武德殿之美。（南投縣府提供）

    南投縣歷史建築南投武德殿昨日舉辦「南投武德製造」文化市集，讓民眾看表演、品嘗烤豬、逛市集，也欣賞武德殿之美；下午則在中興新村親情公園有「客家藍野餐音樂會」，現場有金曲歌王羅時豐、客語創作歌手柔米、王喬尹等藝人演出，羅時豐載歌載舞，讓民眾大呼過癮。

    歷史建築南投武德殿，曾遭九二一大地震重創而整建，其高架放腳設計、經卷型鬼瓦都很具特色。文化局為活化這座近九十年歷史的歷史建築，昨起到六月廿八日，共五個週休假日，舉辦「南投武德製造」文化市集系列活動，昨開幕即安排「輕蔬好食」、「友善生」、「風味食刻」、「心安之境」、「啡嘗時光」等主題，讓民眾看街頭藝人表演、逛市集、品嘗烤山豬、親子DIY體驗，也趁此好好欣賞武德殿之美。

    昨下午則走Chill風，文化局在中興新村親情公園舉辦「客家藍野餐音樂會」，主題是「共下Chill聽客」，讓民眾在輕鬆氣氛下聽客家歌，體驗染布、逛客家市集及參加客語闖關遊戲。

    音樂會請來客語創作歌手柔米、王喬尹、陳瑋儒等藝人，並有金曲歌王羅時豐與唱作男團U:NUS的載歌載舞表演，獲得現場觀眾滿堂彩。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播