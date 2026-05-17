台中NO鼠大清消 綠籲建立考核指標科技滅鼠

台中市長盧秀燕視察南屯里活動中心清潔情形，慰勉志工。（記者蔡淑媛攝）

台北市近期爆發「安鼠之亂」，台中市長盧秀燕昨天在台中市發動「NO鼠計畫」，動員全市六二五個里、兩萬多名環保志工大清消，綠營市議員指市府臨時抱佛腳、低估鼠患數據，難以做到精準滅鼠，淪為一日大型清潔嘉年華，要求市府建立考核指標來科技滅鼠。

盧秀燕昨天視察南屯里活動中心的清潔情形，她說，全市總動員清潔日這被外界稱為一場「大型秀」，但為什麼同一天這樣子搞，因為老鼠很聰明，會跑來跑去，要同步大清理環境，讓老鼠無處可躲。

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625里、2萬多名志工清理環境

盧秀燕慰勉清掃志工辛勞，也特地到活動中心旁結實纍纍的百年蓮霧樹，看志工撿拾掉落一地的蓮霧，表示食物會吸引老鼠，這些落果就要撿拾乾淨，「不讓鼠吃」。她說，台中市兩年沒有出現漢他病毒病例，昨天全市大掃除，是預防工作，寧可多做，民眾打掃家園，其他九大局處推動十三項防治措施，針對市場、商圈、餐飲業、工地、公園及下水道等重點場域加強環境整頓與清消。

張玉嬿︰未做熱區地圖 難治本

市議員張玉嬿批評市府未建立鼠患熱區地圖、前十大熱區清冊以及高風險分級制度，既然依現況做不到鼠類群聚熱區分析，台中NO鼠計畫就僅是六二五個里同步掃落葉、拍照，恐怕淪為一日大型清潔嘉年華，鼠患絕對死灰復燃。

市議員陳雅惠也說，市府NO鼠計畫，表面上很有聲勢，但鼠患防治本來就是平時該做的基本功，不該臨時抱佛腳，更不能變成拍照交差的公關秀；何文海則肯定所有大清掃工作人員的辛勞，市場同步投藥、放置黏鼠板等防鼠措施。

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