光復又淹 李孟諺︰非馬太鞍溪倒灌

行政院顧問李孟諺（中）前往光復鄉會勘，要求加強清疏。（行政院提供）

會勘瑪韃娜溪、佛祖街 強調因施工進出口、排水溝阻塞致淹

梅雨鋒面前天在花蓮光復鄉發生局部強降雨及淹水災情，行政院顧問李孟諺昨天會勘表示，阿陶莫淹水原因是縣府瑪韃娜溪背水堤工程有七公尺施工進出口造成淹水，佛祖街則是淤土阻塞排水溝，強調馬太鞍溪因持續疏濬，並未倒灌，請光復鄉親放心。

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阿陶莫住戶︰災後都睡不好

前天下午突然的強降雨讓光復鄉東富村阿陶莫部落的居民心驚，撤往光復鄉公所安置，撤離住戶說，去年災後到現在每天都睡不好，這次又淹了超崩潰！

行政院顧問李孟諺昨天與國土署水工分署、水利署第九河川分署及花蓮縣政府建設處，前往瑪韃娜溪背水堤工程現地會勘並聽取報告。李孟諺說，縣府在瑪韃娜溪背水堤完工前先做鋼板樁防止河水入侵，但是有留一處七公尺的施工進出缺口，強降雨排水不及造成一戶淹水並撤離，已由縣府緊急防堵。

針對佛祖街重災區此次積淹，李孟諺表示，該區農田淤土三到四公尺高、目前已無住戶，道路兩邊積土雖有帆布及太空包、沙包防護，但仍有部分流入側溝造成排水阻塞。

溪岸打防護鋼板樁 將延長

李孟諺強調，目前整個馬太鞍溪、花蓮溪疏濬持續中，淹水非外水入侵，而是內水排水不良造成淹水，將請國土署、縣府加強排水系統及側溝清理，減少下雨阻塞，也請光復鄉親放心。

縣府建設處長鄧子榆則說明，背水堤工程上月剛動工，為了在堤防完工前保護部落，承包商先在瑪韃娜溪岸打整排的鋼板樁做防護，但昨淹水是在預設範圍外，強調非施工缺口。他說，後續鋼板樁範圍將延伸長度，防止水灌家戶。

縣府也指出，馬太鞍重建條例在雨水下水道核定近兩億元，三千萬元清淤工程預計六月底完工，五千萬元下水道及排水改善工程進行中，四千萬元排水明渠改善及閘門設置設計已送中央審查。

阿陶莫部落旁瑪韃娜溪，包商打鋼板樁留有施工進出口。（部落青年提供）

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