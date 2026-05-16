官我什麼事》彭啓明：遍地種樹 體感降溫6到8度

環境部長彭啓明暢談「都市造林」，提及種樹各項好處，並將跨部會合作、邀集各路專家及地方民眾，年底前推出國家型計畫，讓城市綠蔭倍增。（記者陳品妤攝）

推動都市造林 1人認養1樹木

氣候變遷加上都市熱島效應，生活在水泥叢林中的人類越來越熱，環境部長彭啓明以氣候調適角度，接下「都市造林」任務，他接受本報「官我什麼事」節目專訪暢談規劃，預計六月起馬拉松式召開至少五十場會議，匯聚各路專家、民眾及政府部門，年底前推出國家型計劃，讓都市綠蔭真實倍增、體感降溫六到八度。

馬拉松式50場會議 年底前推國家型計劃

彭啓明表示，都會區的樹木歸地方政府，管轄層級不高，「都市林木宛如電線杆」般地位，一影響空間就被砍枝修葉，讓人不想合照；他也細數種樹好處，包含遮陰助整體降溫，吸收空污改善空氣品質，樹根及土壤亦能涵養水份，減少淹水機率，且綠帶生態更讓人愉悅。

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總統賴清德宣布提升「都市林」為國家級調適計畫，落實「適地適種」與「長效養護」後，環境部啟動十餘場討論規劃。彭啓明說，已計算過，若都市造林達最大擴增面積，有助都會區降溫二到三度、體感降六到八度，將找跨部會單位、樹木、空污等專家，加上各地方政府及民眾，以及有心做ESG的企業等，六月起召開至少五十場座談，年底前提出國家型計畫，因地制宜，實現都市一人認養一樹、一社區有一綠蔭，一公里有一綠帶等目標。

有些樹不適合台灣 人痛苦、樹也痛苦

至於新增都市樹種，彭啓明直言並非專家，但舉例有些樹不適合台灣，如櫻花樹一年僅一次開花期漂亮，其他時間的樹蔭非常稀疏；還有木棉樹開花有棉絮，恐誘發花粉症；而過去行道樹常種黑板樹，卻有臭味易引反感；榕樹則根部發達會破壞柏油路面，人痛苦、樹也痛苦。

俗語「十年樹木」，彭啓明說，為提供市民想像，將推出APP用擴增實境（AR）技術，呈現各地樹木十年長成風景，也建立認養平台，設定每棵樹的身分證，供追蹤提高民眾參與度；國外則有英國學者Frank Kelly提醒，樹種太多恐會累積汽機車廢氣，未來種樹時需找空污專家一起討論。

彭啓明還提到，英國倫敦現任市長薩迪克‧汗（Sadiq Khan）患有氣喘症，隨身攜帶藥物，鑑於城市裡汽機車排放是造成幼童氣喘的主因，薩迪克推動倫敦設定低排放區域，只准電動車等進入，若高排放車輛進入就要多繳費，二〇一六年起推動至今，大倫敦地區皆規劃成低排放區；彭啓明強調，將把好的觀念提供給各地政府參考。

都市造林不推薦4樹種

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