普利司通解僱551人 勞團赴竹縣府陳情

台灣普利司通宣布將大量解僱551名員工，勞動黨新竹縣議員羅美文和多個勞動團體，聚集新竹縣政府門口痛批資方片面終止勞動契約。（記者廖雪茹攝）

議員、工會等促對違約企業提損害賠償 業者︰資遣補償優於法規

台灣普利司通公司本月十一日突宣布七月十日將分批大量解僱五五一名員工，勞動黨新竹縣議員羅美文偕同多個工會及勞動團體代表，昨到新竹縣政府陳情、呼口號，痛批資方片面終止勞動契約，要求竹縣府硬起來，不能以「程序合法」來敷衍社會，對於企業違約行徑應向法院提起損害賠償的官司，率先作示範，以因應接下來可能掀起的傳統產業關閉潮。

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要求縣府硬起來 別以程序合法敷衍

普利司通聲明表示，公司所提資遣補償方案優於現行法規基準，現已與絕大多數同仁達成共識；公司已啟動與鄰近產業的職缺媒合工作，並特別針對中高齡同仁提供就業輔導與諮詢。同時強調營運轉型不影響公司在台的產品供應、銷售通路與售後服務。

勞團現場唱歌、呼口號、發表陳情訴求。每人手持免洗筷拋棄，象徵「勞工像免洗筷一樣淪為被政策性拋棄的對象」，並遞交陳情書，由竹縣府勞工處長湯紹堂代表收下。議員何智達也全程聲援。

楊文科︰追蹤履行優退 協助媒合就業

竹縣長楊文科表示，縣府絕對會站在勞工方，持續追蹤資方是否履行優退方案，勞工處也會與勞動部密切溝通、協助媒合就業，全力以赴保障勞工權益。

羅美文痛批，普利司通突擊式關廠事件爆發後，竹縣府至今未提出任何實質補救方案，僅宣稱程序合法。縣府放任這種「分批處理」、「技術性規避」的惡例，讓勞工在孤立無援中被迫簽字。

勞動人權協會執行長王娟萍認為，資遣方案應獲勞工的同意，幫助勞工找到工作。她並呼籲勞動部應儘快檢討企業大量解僱，保障傳產勞工。

湯紹堂表示，普利司通大量解僱程序上雖屬合法，但僱用遊覽車將勞工分區協商，確實在觀感上不太妥當，縣府會向勞動部反映，落實勞工協商自主性。

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