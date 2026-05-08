北市負壓吸菸室啟用 議員批限時不符夜經濟

台北市負壓吸菸室採用「負壓氣流控制技術」，有效降低菸霧外溢。（記者何玉華攝）

首批有5處 陳怡君︰無視夜間產業 街區促進會︰已向市府反映限時不妥

台北市首批五處指定負壓吸菸室昨啟用，市長蔣萬安宣布，占了三處的西門商圈自六月一日起全面禁菸；但西門商圈夜生活活躍，負壓式吸菸室只開放上午八點到晚上十二點，西門町徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫表示，已向市府反映時間限制不妥，但政策已宣布，先觀察一段時間，再做滾動式檢討。在地議員洪婉臻認為與市府力推的「夜經濟」目標背道而馳；議員陳怡君批評無視夜店、酒吧等高強度夜間產業的實際運作。

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西門商圈占3處 6月起全面禁菸

北市府參考日本東京都、大阪市、韓國首爾市及新加坡的作法，分階段在人潮聚集的商圈、商辦及人流密集的交通幹道推動「指定吸菸區」；西門町商圈六月一日起將成為北市第一個「常態性無菸商圈」，設有三處指定負壓式吸菸室；市府考量安全、維護及管理，只開放上午八點到晚上十二點。

昨出席啟用儀式的劉家鑫說，負壓吸菸室由區公所派保全人員來定時開關，已向市府反映有時間限制不妥，建議廿四小時開放，但政策已經宣布，先試行一段時間再滾動式檢討；他也向警方溝通，警方也傾向若後續穩定，可延長開放時間，不再上鎖，由警力加強巡邏。

洪婉臻︰商家多期盼24小時開放

洪婉臻指出，西門町酒吧、深夜食堂林立，營業時間大多跨越凌晨，負壓吸菸室只開放至午夜十二點，與蔣萬安力推的「夜經濟」目標背道而馳；限時作法不符期待，吸菸需求並不會因為到了午夜就憑空消失，商家多期盼能廿四小時開放，市府應做更周全的考量。

陳怡君也說，花博、西門等地的夜經濟重心在凌晨，「午夜截止」的營運規劃完全無視夜店、酒吧等高強度夜間產業的實際運作。蔣萬安未能將其海外經驗轉化為在地洞察，反而推行作息管制，決策風格太不接地氣，「難不成花博的吸菸亭也要十二點打烊？」

林杏兒︰吸菸室關閉 要去哪裡吸菸？

市議員林杏兒昨在議會警政衛生委員會質詢時也提到吸菸室時間限制問題，質疑全面禁菸後，指定吸菸室關閉，吸菸的人該去哪裡？時間限制的部分應要再評估。

另，國民健康署也提醒，應具確保防止兒童及青少年等易感族群進入吸菸室的年齡驗證或人流控管機制，減少兒童與青少年接觸吸菸畫面的機會。

衛生局︰多數先進國家 都有規範時間

對此，台北市衛生局表示，基於安全管理、清潔維護等因素，負壓吸菸室如多數先進國家一樣，有規範使用時間。另依《菸害防制法》規定，未滿廿歲的人及孕婦不得吸菸，負壓吸菸室入口亦有明確標示，未來也將透過多元管道加強宣導。

台北市首批五處指定負壓吸菸室昨啟用，西門商圈的指定負壓吸菸室只開放上午八點到晚上十二點。（記者塗建榮攝）

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