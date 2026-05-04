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    首頁 > 生活

    （新北）北海岸迎五月雪 台灣野百合盛開

    2026/05/04 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    每年4到6月是台灣野百合盛開季節，北海岸是野百合的原生棲地。（新北市景觀處提供）

    每年4到6月是台灣野百合盛開季節，北海岸是野百合的原生棲地。（新北市景觀處提供）

    北部天氣逐漸炎熱，新北市綠美化環境景觀處推薦，春末夏初到北海岸三芝及石門踏青遊玩，除了戲水消暑，還能欣賞有「海岸白色精靈」之稱的台灣野百合，以及有「五月雪」美譽的油桐花盛開，民眾可規劃一日賞花小旅行，體驗新北市多元自然景觀的魅力。

    景觀處指出，每年四到六月是台灣原生種野百合盛開季節，北海岸是其原生棲地，它屬於「陽生植物」，越接近自然環境長得越好，不需要太多照顧與呵護，因此被視為生命力的象徵，如果就近觀察，可以發現每一朵野百合背面都有六條深紫色的紋路，是台灣原生種的正字標記。

    景觀處表示，目前是野百合花期，民眾沿著台二線知名景點，例如白沙灣、麟山鼻步道、富貴角燈塔步道、獅頭山步道及野柳地質公園等地，隨處可見野百合芳蹤。

    此外，正值油桐花盛開季節，三芝賞桐步道以碎石鋪地，坡度平緩親人，適合闔家踏青，此處鮮為人知，卻是三芝地區桐花最密集的區域，民眾可從著名的賞櫻景點三生步道步行至底，再依指標往前走即到達賞桐步道，欣賞微風吹拂時「五月雪」紛飛美景。花況資訊可搜尋臉書「賞花快報」粉絲專頁。

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