自由日日Shoot》平均每30鐘 就有1人死於肺炎

目前65歲以上長者已可公費接種流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗，其中肺炎鏈球菌疫苗更可有效降低近八成重症風險，提供關鍵保護力。（資料照）

呼吸道疾病全年威脅國人，肺炎已連續十三年居國人死因第三名，平均每卅分鐘奪一命，感染後可能導致慢性病惡化與心衰竭風險增加。醫界提醒，勿輕忽反覆感染帶來的累積傷害，應及早預防，降低重症與死亡風險。

台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，平均每卅分鐘就有一人因肺炎死亡，且一旦感染，可能引發全身性發炎反應，使原本穩定的慢性病惡化，甚至影響後續治療安排。他也提醒，民眾常有「感染過一次就比較不嚴重」迷思，但呼吸道疾病可反覆感染，每一次感染都可能成為新的健康打擊。

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反覆感染帶來累積傷害

肺炎對生活功能的影響不容忽視。研究顯示，逾半數長者在肺炎急診後無法恢復原有生活能力，對家庭照護與社會資源造成長期負擔。

台灣家庭醫學醫學會預防保健及慢性病防治委員會主任委員吳至行表示，呼吸道感染風險早已不限於高齡族群。研究指出，糖尿病患者罹患肺炎風險增加逾四倍，肺阻塞（COPD）患者一年內感染風險高達十六倍，慢性肝病患者則為一般人的兩倍；一旦感染，死亡風險亦顯著上升。

心衰竭風險上升逾4倍

此外，肺炎對心血管系統的影響同樣關鍵。研究顯示，即使原本健康者，感染肺炎住院後，心衰竭風險上升逾四倍；若病情嚴重，未來罹患心血管疾病風險亦明顯增加，包括缺血性心臟病增加一．四八倍、心律不整二．六九倍，心衰竭風險更達四．三六倍。即便未住院，感染後十年內發生心臟問題的風險仍約為一般人的兩倍。

醫界強調，無論長者或慢性病族群，皆應提高警覺，及早做好預防與健康管理，降低風險。

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