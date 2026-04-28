自由日日Shoot》醫團示警！長者「疫苗猶豫」 形成防護缺口

台灣近4成長者認為打流感疫苗非必要，導致高風險族群防護不足，醫界團體提醒，勿輕忽反覆感染帶來的累積傷害。（台灣家庭醫學醫學會提供）

世衛列入10大健康威脅

本週是世界免疫週，世界衛生組織（WHO）將「疫苗猶豫」列為全球十大健康威脅之一，並以二〇三〇年達成「全年齡疫苗接種」為目標；醫界指出，台灣長者對疫苗必要性認知不足，不想打疫苗的「疫苗猶豫」情節明顯，已形成防護缺口。

新冠疫苗接種率僅20％ 流感50％

目前四大呼吸道疾病中，新冠、流感、肺炎鏈球菌對六十五歲長者推出公費疫苗，疾管署統計，新冠疫苗接種率僅約廿％、流感約五十％、肺炎鏈球菌約卅四％，呼吸道細胞融合病毒（RSV）疫苗則因屬自費市場，所以較難掌握。

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近4成長者認為打流感疫苗非必要

台灣家庭醫學醫學會強調，台灣兒童疫苗覆蓋率名列前茅，但成人接種率不佳，且近四成長者認為流感疫苗非必要，導致高風險族群防護不足。

理事長黃振國提醒，呼吸道感染一旦惡化為肺炎，往往成為健康「轉折點」。研究顯示，約半數長者在肺炎急診後無法恢復原有生活能力，甚至伴隨心血管風險上升與慢性病失控，對個人與家庭造成衝擊。

感染4大呼吸道疾病 健康明顯下滑

預防保健及慢性病防治委員會主任委員吳至行指出，四大呼吸道疾病主要透過飛沫與接觸傳播，常見症狀為發燒、咳嗽，但仍各有特徵，例如流感常見肌肉痠痛，肺炎鏈球菌易出現胸痛與呼吸急促，RSV多為流鼻水與喉嚨痛，新冠則常伴隨倦怠與呼吸急促。

肺炎鏈球菌疫苗降低8成重症風險

黃振國呼籲民眾從被動轉為主動預防，他指出，一旦感染可能引發全身性發炎反應，導致病情惡化，臨床上常見「只要感染一次，健康明顯下滑」情況。

醫界強調，包含流感、新冠、肺炎鏈球菌與RSV在內的四大呼吸道疫苗，是建立完整防護的重要基礎。現行政策已提供六十五歲以上長者公費接種流感、新冠與肺炎鏈球菌疫苗，其中肺炎鏈球菌疫苗可降低近八成重症風險。

疾管署推動疫苗政策優化 納入14種

疾管署表示，今年起推動疫苗政策優化，逐步由兒童免疫擴展至全齡防護體系，並強化成人及高風險族群的預防策略。疾管署副署長曾淑慧提醒，為提升接種完成率，疾管署已逐步納入十四種疫苗，能降低十八種疾病的重症跟死亡風險。包括自今年一月十五日起實施肺炎鏈球菌疫苗轉換政策，提供六十五歲以上長者、五十五至六十四歲原住民及高風險對象，接種單劑廿價結合型疫苗，截至今年四月廿日，全國接種率已有成長。

65歲以上長者公費疫苗接種率

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