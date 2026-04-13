彰化八卦山桐花開 挑水古道飄4月雪

八卦山油桐花大爆發，挑水古道滿布雪白桐花。 （記者湯世名攝）

油桐花開滿山頭！彰化縣八卦山油桐花迎來大爆發，山巒宛如被點點白雪覆蓋，吸引遊客沿著彰一三九線、一四八線賞花。其中，芬園鄉挑水古道、東外環道一帶盛開中的油桐花，讓遊客見識八卦山油桐花美景，一朵朵粉嫩的油桐花搭配綠葉，交織成醉人畫面。

生態攝影師米諾斯說，連日於挑水古道拍攝油桐花時，只見盛開的油桐花，在陣陣微風吹拂下，花瓣緩緩飄落古道上。據他觀察，挑水古道沿線的油桐花盛開中，這幾天都是陽光普照的好天氣，想賞桐花的民眾，不妨趁平日賞花，可避開假日擁擠人潮。

請繼續往下閱讀...

米諾斯說，彰化市福田賞桐生態園區、芬園鄉挑水古道、八卦山東外環道與員林藤山步道，都是最熱門的賞桐景點，平常也很多人健行，遊客若想欣賞到油桐花爆開美景，不妨走一趟八卦山，絕對能滿足視覺享受。

福田桐花小旅行 18日開跑

除了自由行賞花，地方也有賞桐活動，彰化市「福田桐花小旅行」自四月十八日至五月三日舉辦，除了賞桐步道健行，還有小農市集、DIY體驗以及街頭藝人表演，讓大家不只是賞花，更能感受在地的人情味與生活魅力。

有遊客用飄落下的桐花排出愛心的圖案，令人陶醉。 （記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法