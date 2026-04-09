板橋埔墘區段徵收案 最快年底公告

「板橋埔墘四至七區」位於板橋與中和交界，多為鐵皮工廠、私人停車場，將透過區段徵收整體開發。（新北地政局提供）

內政部今年三月廿五日召開土地徵收審議小組會議，通過「新北市板橋埔墘四至七區區段徵收案」的抵價地比例。地政局表示，將接續辦理協議價購程序及區段徵收公聽會，最快今年底公告區段徵收，規劃新設三條道路，縫合板橋與中和之間的未開發區域，為埔墘地區注入發展潛力。

多為鐵皮工廠、停車場

地政局指出，「板橋埔墘四至七區」位於板橋與中和交界，開發面積內的私有土地約三公頃，多為鐵皮工廠、私人停車場及違章建築使用，自二〇二三年起市府多次進行意願調查，全區同意區段徵收的私有地面積比例已達七十五％（約二．二公頃），顯示多數土地所有權人對開發保持期待，也支持以區段徵收方式推動都市轉型，提升區域整體價值與生活品質。

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75％地主意願調查同意

地政局說明，此案已完成事業計畫公聽會及地上物現地查估，隨著內政部審議通過抵價地比例，市府將展開協議價購程序、辦理說明會，若所有權人與市府達成協議並完成簽約，可優先領取地價款，若未達成協議，所有權人可於區徵公告後，視個人需求選擇「領回抵價地」或「領取現金補償」。

地政局表示，區段徵收計畫提報內政部審議和公告前，市府將先召開公聽會，詳細說明徵收後作業流程及相關權益，為確保資訊公開透明，已成立專案網站，民眾可上網查詢辦理進度與常見問題解答等資訊。

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